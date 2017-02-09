6 самых полезных фруктово-ягодных семечек-косточек

Мало найдется людей, которые с большим удовольствием бы употребляли косточки лимонов или арбузные семечки. Однако эксперты в области здорового питания назвали семена фруктов, которые очень полезны для человека.

Семечки арбуза. Не следует выплевывать эти семечки, так как

это один из самых питательных продуктов, которые вы только можете получить для поддержания здоровья ногтей и кожи.

Семечки арбуза содержит цинк, волокна и железо, это великолепный источник здоровой олеиновой и линолевой кислот.

Косточки лимона. Довольно легко проглотить одну или две семечки вместе с соком или салатом. Это полностью безопасно, а кроме того, они содержат следы салициловой кислоты, которая обеспечивает обезболивающее воздействие.

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Семечки папайи. Их принято выбрасывать, однако если данные семечки употреблять в пищу, то они окажут удивительное воздействие на здоровье. В них высокий уровень протеолитических ферментов вроде папаина, которые помогают избавить организм от паразитов и червей.

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Семечки киви. Маленькие черные семечки являются великолепным источником витамина Е и жирных кислот Омега-3.

Достаточный уровень данных питательных веществ в рационе важен для предотвращения запоров и снижения опасности болезней сердца,

а также повышенного холестерина.

Семечки черники. Они также насыщены жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, диетическими волокнами, каротиноидами и белком. Полиненасыщенные жиры в семечках черники снижают риск болезней сердца.

Косточки авокадо. Содержат высокий уровень растворимых волокон и антиоксидантов - это один из лучших источников калия. Высокое содержание фенола и антиоксидантов помогает снижать артериальное давление и показатели холестерина, одновременно укрепляя иммунитет.

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