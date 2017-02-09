6 самых полезных фруктово-ягодных семечек-косточек

Мало найдется людей, которые с большим удовольствием бы употребляли косточки лимонов или арбузные семечки. Однако эксперты в области здорового питания назвали семена фруктов, которые очень полезны для человека.
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Семечки арбуза. Не следует выплевывать эти семечки, так как
это один из самых питательных продуктов, которые вы только можете получить для поддержания здоровья ногтей и кожи.
Семечки арбуза содержит цинк, волокна и железо, это великолепный источник здоровой олеиновой и линолевой кислот.
Косточки лимона. Довольно легко проглотить одну или две семечки вместе с соком или салатом. Это полностью безопасно, а кроме того, они содержат следы салициловой кислоты, которая обеспечивает обезболивающее воздействие.
Семечки папайи. Их принято выбрасывать, однако если данные семечки употреблять в пищу, то они окажут удивительное воздействие на здоровье. В них высокий уровень протеолитических ферментов вроде папаина, которые помогают избавить организм от паразитов и червей.
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Семечки киви. Маленькие черные семечки являются великолепным источником витамина Е и жирных кислот Омега-3.
Достаточный уровень данных питательных веществ в рационе важен для предотвращения запоров и снижения опасности болезней сердца,
а также повышенного холестерина.
Семечки черники. Они также насыщены жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, диетическими волокнами, каротиноидами и белком. Полиненасыщенные жиры в семечках черники снижают риск болезней сердца.
Косточки авокадо. Содержат высокий уровень растворимых волокон и антиоксидантов - это один из лучших источников калия. Высокое содержание фенола и антиоксидантов помогает снижать артериальное давление и показатели холестерина, одновременно укрепляя иммунитет.
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