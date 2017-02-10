Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Для всех очевидно, что люди, которые курят, лишены большого количества питательных веществ и антиоксидантов. Ткани их загрязненных внутренних органов (в первую очередь, легких, конечно) недополучают массу полезностей из пищи. Это приводит к серьезным нарушениям в организме и болевым симптомам. Но есть продукты, которые могут помочь курильщикам снизить риск заболеваний, связанных с пагубной привычкой.

Правильное питание, конечно, нельзя назвать альтернативой отказу от курения, но это все же лучше, чем ничего. Вот список продуктов для тех, кто не может бросить курить:

Листовая горчица (сарсон). Оказывается, сарсон

очень полезен для курильщиков, так как помогает предотвратить воспаление легких и снижает вероятность эмфиземы, тяжелой одышки,

к которой склонны зависимые от этой вредной привычки люди.

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Овощи семейства крестоцветных. Ешьте хотя бы один продукт семейства крестоцветных ежедневно! Это капуста, брокколи, цветная капуста, кресс-салат, руккола, редис и китайская капуста.

Для чего? Дело в том, что крестоцветные - единственный натуральный диетический источник изотиоцианатов.

Это соединения, эффективно предотвращающие развитие, рост и распространение раковых заболеваний, к которым склонны курильщики.

Кроме того, все овощи семейства крестоцветных обеспечивают организм витамином С, витамином Е и бета-каротином (витамин А).

Продукты, богатые витамином В12. Из-за нехватки витамина B12 у курильщиков могут появляться необъяснимые боли (на самом деле у тех, кто курит, снижен уровень большинства витаминов группы B).

Вследствие курения в организме увеличивается количество токсинов, которые мешают адекватному всасыванию питательных веществ.

Поэтому важно включить в свой рацион продукты, содержащие витамин В12 - яйца, сыр, молоко, йогурт, витаминизированные каши или хотя бы пищевые добавки.

Витамины В6 и В9. Также курильщики должны получать достаточное количество витамина B6 (он есть в рыбе, мясе, картофеле и цельном зерне) и B9 (фрукты и зеленые листовые овощи, сушеные бобы, чечевица, брокколи).

Витамин А. Известно, что канцерогены в сигаретном дыме приводят к нехватке витамина А. Листовая горчица является ценным его источником, поэтому она очень полезна для курильщиков. Витамин А также содержится в тыкве, кукурузе, красном перце, мандаринах, апельсинах и персиках.

Тыква и морковь также содержат антиоксидант betacryptoxanthin, оранжевый каротиноид, который снижает риск возникновения рака легких.

Витамин С. Этот витамин необходим курильщикам, так как он может помочь эффективно нейтрализовать свободные радикалы и укрепляет иммунитет. Источники витамина С: амла, цитрусовые, лимон, ананас, гуава.

Витамин Е. Исследования показали, что

у курильщиков, которые потребляют много продуктов с витамином Е, улучшается эластичность и функции кровеносных сосудов.

Если вы курите, включите в свой ежедневный рацион жизненно важные источники этого витамина - орехи, семена, яйца и зародыши пшеницы.

Киви. Еще один продукт, который обеспечивает организм витаминами С, А и Е.

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Катехин. Доказано, что фитохимический катехин очень эффективно подавляет активность свободных радикалов. Черный чай, виноград, ежевика и темный шоколад являются отличными источниками катехина.

Метионин. Аминокислота метионин очень важна для наших легких. Она содержится в различных семенах, орехах, крупах, рыбе и мясе.

Лук и чеснок. Богаты соединениями серы, помогают при проблемах с дыханием и очищают легкие.

Лук (а также фасоль и яблоки) содержит кверцетин, который помогает поддерживать здоровье легких.

Клюква. Эта ягода содержит молекулу, под названием non-dialyzable material (NDM), которая помогает при борьбе с гриппом и вирусными заболеваниями, которые могут повлиять на легкие, а также обладает очищающими свойствами.

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Гранат. В гранате есть эллаговая кислота - мощный антиоксидант, который

нейтрализует вредные свободные радикалы в организме и помогает повернуть вспять повреждения клеток, в том числе и клеток легких.

Цинк, магний, кальций, витамин D. Наконец, кости курильщика со временем ослабевают, поэтому для тех, кто курит, очень важны цинк (грибы, семена и орехи), магний (семена, коричневый рис), кальций (молочные продукты, кунжут, инжир) и витамин D (проводите больше времени на солнце и употребляйте пищевые добавки). Кроме того, важно пить достаточное количество воды, так как курение обезвоживает организм, а вода помогает выводить никотин.

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