Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Для всех очевидно, что люди, которые курят, лишены большого количества питательных веществ и антиоксидантов. Ткани их загрязненных внутренних органов (в первую очередь, легких, конечно) недополучают массу полезностей из пищи. Это приводит к серьезным нарушениям в организме и болевым симптомам. Но есть продукты, которые могут помочь курильщикам снизить риск заболеваний, связанных с пагубной привычкой.

Еще по этой теме

Правильное питание, конечно, нельзя назвать альтернативой отказу от курения, но это все же лучше, чем ничего. Вот список продуктов для тех, кто не может бросить курить:

Листовая горчица (сарсон). Оказывается, сарсон

очень полезен для курильщиков, так как помогает предотвратить воспаление легких и снижает вероятность эмфиземы, тяжелой одышки,

к которой склонны зависимые от этой вредной привычки люди.

Реклама

Овощи семейства крестоцветных. Ешьте хотя бы один продукт семейства крестоцветных ежедневно! Это капуста, брокколи, цветная капуста, кресс-салат, руккола, редис и китайская капуста.

Для чего? Дело в том, что крестоцветные - единственный натуральный диетический источник изотиоцианатов.

Это соединения, эффективно предотвращающие развитие, рост и распространение раковых заболеваний, к которым склонны курильщики.

Кроме того, все овощи семейства крестоцветных обеспечивают организм витамином С, витамином Е и бета-каротином (витамин А).

Продукты, богатые витамином В12. Из-за нехватки витамина B12 у курильщиков могут появляться необъяснимые боли (на самом деле у тех, кто курит, снижен уровень большинства витаминов группы B).

Вследствие курения в организме увеличивается количество токсинов, которые мешают адекватному всасыванию питательных веществ.

Поэтому важно включить в свой рацион продукты, содержащие витамин В12 - яйца, сыр, молоко, йогурт, витаминизированные каши или хотя бы пищевые добавки.

Витамины В6 и В9. Также курильщики должны получать достаточное количество витамина B6 (он есть в рыбе, мясе, картофеле и цельном зерне) и B9 (фрукты и зеленые листовые овощи, сушеные бобы, чечевица, брокколи).

Витамин А. Известно, что канцерогены в сигаретном дыме приводят к нехватке витамина А. Листовая горчица является ценным его источником, поэтому она очень полезна для курильщиков. Витамин А также содержится в тыкве, кукурузе, красном перце, мандаринах, апельсинах и персиках.

Тыква и морковь также содержат антиоксидант betacryptoxanthin, оранжевый каротиноид, который снижает риск возникновения рака легких.

Витамин С. Этот витамин необходим курильщикам, так как он может помочь эффективно нейтрализовать свободные радикалы и укрепляет иммунитет. Источники витамина С: амла, цитрусовые, лимон, ананас, гуава.

Витамин Е. Исследования показали, что

у курильщиков, которые потребляют много продуктов с витамином Е, улучшается эластичность и функции кровеносных сосудов.

Если вы курите, включите в свой ежедневный рацион жизненно важные источники этого витамина - орехи, семена, яйца и зародыши пшеницы.

Киви. Еще один продукт, который обеспечивает организм витаминами С, А и Е.

ЧИТАЙ НА TVNET: Ученые: два киви в день спасают человека

Катехин. Доказано, что фитохимический катехин очень эффективно подавляет активность свободных радикалов. Черный чай, виноград, ежевика и темный шоколад являются отличными источниками катехина.

Метионин. Аминокислота метионин очень важна для наших легких. Она содержится в различных семенах, орехах, крупах, рыбе и мясе.

Лук и чеснок. Богаты соединениями серы, помогают при проблемах с дыханием и очищают легкие.

Лук (а также фасоль и яблоки) содержит кверцетин, который помогает поддерживать здоровье легких.

Клюква. Эта ягода содержит молекулу, под названием non-dialyzable material (NDM), которая помогает при борьбе с гриппом и вирусными заболеваниями, которые могут повлиять на легкие, а также обладает очищающими свойствами.

ЧИТАЙ НА TVNET: В перечне полезных свойств клюквы пополнение

Гранат. В гранате есть эллаговая кислота - мощный антиоксидант, который

нейтрализует вредные свободные радикалы в организме и помогает повернуть вспять повреждения клеток, в том числе и клеток легких.

Цинк, магний, кальций, витамин D. Наконец, кости курильщика со временем ослабевают, поэтому для тех, кто курит, очень важны цинк (грибы, семена и орехи), магний (семена, коричневый рис), кальций (молочные продукты, кунжут, инжир) и витамин D (проводите больше времени на солнце и употребляйте пищевые добавки). Кроме того, важно пить достаточное количество воды, так как курение обезвоживает организм, а вода помогает выводить никотин.

Поделитесь, пожалуйста, этой информацией со своими друзьями.

Еще по этой теме
Сосуды бывших курильщиков восстановит витамин Е

Сосуды бывших курильщиков восстановит витамин Е

Курильщикам полезно пить много чая и кофе, утверждают ученые

Курильщикам полезно пить много чая и кофе, утверждают ученые

Всем знакомое лекарство снижает риск рака легких у курильщиков на 48%

Всем знакомое лекарство снижает риск рака легких у курильщиков на 48%


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Въезд в центр Риги предлагают сделать платным Новости

Въезд в центр Риги предлагают сделать платным

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже? Новости

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже?

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера Hi-Tech

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» Showbiz

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье Showbiz

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Здоровье

Полезно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 