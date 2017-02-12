На больное сердце указывает запах человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Удивительное открытие сделали немецкие ученые, которые установили, что сердечные заболевания распознаются благодаря специфическому запаху. По словам исследователей, этот аромат уникален и сравнить его не с чем. Медики назвали его OR51E1.

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То, что у больного сердца появляется особый запах, установили научные работники из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. Ученые убеждены:

если лечащие врачи смогут научиться распознавать такой запах, это продвинет далеко вперед возможности диагностики болезней сердца и сосудов на ранней стадии.

«Когда у человека возникают какие-либо нарушения в работе сердца, этот орган через определенные рецепторы производит специфический запах, анализируя который можно выявлять те или иные патологии», - такова теория авторов работы.

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Примечательно, что ученым, по их собственным словам, не удалось найти аналогов запаху нездорового сердца, так что сравнить его не с чем. Тем не менее он вполне определенный. Вопрос лишь в том, что необходима точная методика, которая бы позволяла классифицировать такой запах на уровне практической медицины, пояснили ученые.

Разработкой данной методики уже активно занимаются, дополнительно сообщили авторы исследования.

Ученые не впервые объявляют запах маркером заболевания.

Сегодня в науке активно идут поиски «нюхательных» новаций в области диагностики онкологии – находить у пациентов рак по запаху обучают собак.

Что касается сердца, то новая теория немецких ученых вовсе не кажется абсурдной, если вспомнить, например, что одним из показателей инсульта у человека является появление запаха ацетона, исходящего от него.

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