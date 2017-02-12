У вас первая группа крови? Тогда вам жизненно необходимо знать это!

Большинство японцев уверены, что группа крови влияет на характер человека и его личные качества. К группе крови тут относятся очень серьезно и даже руководствуются ею при выборе спутника жизни, друга и при приеме на работу. Несмотря на видимую абсурдность такого утверждения, многие ученые подтверждают, что группа крови действительно может влиять не только на здоровье и физические особенности, но и на характер человека.

Связано это прежде всего с эволюционным процессом, в ходе которого под влиянием климатических изменений и образа жизни кровь наших предков трансформировалась и изменяла свои качества. Группу крови 0 (I) ученые считают самой первой из появившихся на Земле. Сейчас ею обладают от 40 до 50% всех людей.

Известно, что

люди с первой группой крови могут быть универсальными донорами, то есть они могут без проблем пожертвовать свою кровь человеку с любой группой крови.

Но, несмотря на это, сами они могут получить лишь кровь группы 0 (I). Кроме того, им необходимо иметь в виду и несколько других важных факторов.

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Например, люди с первой группой крови очень уязвимы к таким заболеваниям, как дефицит йода, дисфункции щитовидной железы, язвы, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

Это очень энергичные люди. Они часто бывают импульсивны и вспыльчивы.

Им необходимо направлять свою энергию в нужное русло, для чего рекомендуется несколько раз в неделю заниматься спортом или хотя бы активной ходьбой.

Люди с группой крови 0 (I) – прирожденные лидеры. Они обладают сильным характером и умеют добиваться поставленных целей. Несмотря на то, что у них хорошо развиты логика и аналитические способности, их часто преследуют проблемы с концентрацией и усидчивостью. Людям этой группы крови необходимо полностью отказаться от алкоголя и кофеина, чрезмерно раздражающего их и без того сверхвозбудимую нервную систему.

Надеемся, эти советы помогут вам сохранить здоровье и избегать факторов риска, связанных с вашей группой крови.

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