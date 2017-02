Жесть! Она ела 11000 калорий в день и вот как выглядит, сбросив 100 кг

Но когда ее лишний вес стал причиной сердечного приступа, она наконец одумалась. Тиффани сделала операцию по урезанию желудка, и теперь ее не узнать: минус 108 кг!

Теперь осталось убрать лишнюю кожу, которой, как вы можете себе представить и посмотреть на фото, очень много после 100 лишних кило.

Тиффани говорит, что тратила 8 тысяч долларов в год на фастфуд, и один раз даже взяла кредит на 1600 долларов, чтобы оплатить свои «перекусы».

Когда она была беременна вторым ребенком, на 6-м месяце у нее произошел микроинфаркт. Тогда она поклялась, что изменит свою жизнь, пока не поздно.

«Раньше перед работой я успевала пару раз заехать на «Макдрайв». Иногда я приходила на работу и чувствовала отвращение, от меня прямо пахло фастфудом. Я всегда брала большую сумку, чтобы прятать там еду, а потом шла в машину или в туалет и там ела, чтобы никто не видел».

Из Twitter:

A 29st mum who ate EIGHT McDonald's a day unveils her amazing transformation after a stroke https://t.co/G58YLUVmfJ pic.twitter.com/LRhVn7G42g— The Sun (@TheSun) 10 February 2017