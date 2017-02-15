Жесть! Она ела 11000 калорий в день и вот как выглядит, сбросив 100 кг

Эта американка 8 раз в день питалась фастфудом из «Макдональдса», тратя на это тысячи долларов в месяц. 26-летняя Тиффани Андерсон растолстела до 187 кг, потребляя в день 11 тысяч калорий из бургеров, пиццы и сладких напитков.

Но когда ее лишний вес стал причиной сердечного приступа, она наконец одумалась. Тиффани сделала операцию по урезанию желудка, и теперь ее не узнать: минус 108 кг!

Теперь осталось убрать лишнюю кожу, которой, как вы можете себе представить и посмотреть на фото, очень много после 100 лишних кило.

Тиффани говорит, что тратила 8 тысяч долларов в год на фастфуд, и один раз даже взяла кредит на 1600 долларов, чтобы оплатить свои «перекусы».

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Когда она была беременна вторым ребенком, на 6-м месяце у нее произошел микроинфаркт. Тогда она поклялась, что изменит свою жизнь, пока не поздно.

«Раньше перед работой я успевала пару раз заехать на «Макдрайв». Иногда я приходила на работу и чувствовала отвращение, от меня прямо пахло фастфудом. Я всегда брала большую сумку, чтобы прятать там еду, а потом шла в машину или в туалет и там ела, чтобы никто не видел».

Из Twitter:

A 29st mum who ate EIGHT McDonald's a day unveils her amazing transformation after a stroke https://t.co/G58YLUVmfJ pic.twitter.com/LRhVn7G42g— The Sun (@TheSun) 10 February 2017

Тиффани всегда была крупных размеров, из-за чего ее обзывали в школе и даже родной отец.

Но это не мотивировало девушку похудеть, она лишь еще больше заедала стресс. И в результате достигла жизненно опасных показателей ожирения.

Большой вес давил на ноги, начались проблемы с сердцем, тогда как медицинская аппаратура едва улавливала сердцебиение из-за большой прослойки жира.

Facebook:

И хотя похудеть американке помогла операция, этот путь был все равно тяжелым и включал правильное питание и тренировки.

Теперь девушка собирает 15 тысяч долларов на то, чтобы убрать лишнюю кожу и стать окончательно счастливой.

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