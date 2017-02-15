Названы 5 самых доступныех продуктов для здоровья и молодости

Список таких продуктов был составлен научными сотрудниками Британского института питания. Ученые утверждают: продающиеся практически в любом магазине, они действительно способны улучшить здоровье при условии регулярного употребления.
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Задавшись целью определить, какие продукты, не будучи дорогостоящими и малодоступными, обладают наиболее значительным эффектом пользы для организма, исследователи в итоге получили список из пяти наименований.
В этот перечень «доступных суперпродуктов», по результатам исследования, вошли болгарский перец, кунжут, морская капуста, куркума и грибы.
Болгарский перец, по словам экспертов, как никакой другой овощ обладает высокой концентрацией витаминов A, B и C, антиоксидантов и других полезных веществ.
Кунжут занял свое место в списке благодаря обилию полезных и легкоусвояемых растительных жиров, а морская капуста – как идеальный дешевый источник брома, калия, железа, магния, фолиевой и других кислот.
Мотивируя выбор других продуктов – куркумы и грибов – медики пояснили, что
известная специя противостоит сгущению крови в артериях и сосудах, тем самым благотворно влияя на сердечно-сосудистую систему.
Что касается грибов, то они снабжают организм белком и минералами, также защищая от вероятности сосудистых патологий.Еще по этой теме