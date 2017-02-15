Осторожно: поддельный рис из пластика! Вот как отличить его от настоящего

Нас обманывают все хитрее и хитрее.
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Одна из самых замечательных сторон глобального мира — это огромный объем сельскохозяйственной торговли. Экзотические и привычные продукты отправляются от производителя к потребителю через весь мир, делая авокадо и клубнику доступными круглый год там, где раньше их видели только летом. Или где не видели их вообще. Но
эта глобальная продуктовая цепочка может привести к серьезным проблемам, когда разные страны придерживаются разных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов.
В последние годы часто пишут о «фальшивых» продуктах, массово производимых в Китае.
В Америке один за другим отгремели скандалы вокруг детского питания, консервов и кормов для животных китайского производства.
А что же рис?
По многочисленным сообщениям разных СМИ и информагентств, китайский рис может содержать вредные наполнители и добавки, в том числе пластик меламин.
Некоторые виды китайского «риса» — это просто-напросто картофельный крахмал вперемешку с измельченным пластиком, ароматизированный рисовым паром.
Говорят, горсть такого риса содержит столько же пластика, что и типичный пакет для бутерброда.
Один из способов защитить себя и свою семью — не покупать китайский рис.
Правда, зачастую понять реальную страну происхождения товара невозможно: импортеры привозят промышленный товар в контейнерах, а уже потом фасуют по пачкам в той стране, где будут его продавать.
Вот несколько способов отличить настоящий, сельскохозяйственный рис от поддельного промышленного:
1. Растолките несколько рисинок в ступке. Натуральный рис превратится в снежно-белый порошок. Желтоватый оттенок может означать присутствие пластика.
2. Попробуйте поджечь рис. Настоящий рис не горит, а фальшивый, содержащий пластмассовые соединения, горит еще и как.
3. Еще один необычный способ проверки, возможно, напомнит вам об охоте на ведьм в Америке.
Бросьте рисовое зернышко в воду. Если оно утонуло — можете смело варить и есть, а есть всплыло — скорее всего, это пластик.
Самое главное, что вам вовсе незачем принимать наши (или чьи-то еще) слова на веру. Вы запросто можете сами провести соответствующие опыты с купленным рисом, чтобы решить для себя — стоит ли покупать китайский рис или лучше перейти на какой-нибудь другой сорт.
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