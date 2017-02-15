Любители мультивитаминов смывают деньги в унитаз

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by stevendepolo

Является ли прием мультивитаминов пустой тратой денег? По мнению президента Медицинской ассоциации Австралии, эти таблетки всего-лишь помогают человеку вырабатывать «очень дорогостоящую мочу».

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Продажа мультивитаминов во многих странах мира постоянно набирает обороты. Сегодня 70% жителей Австралии принимают какие-либо витамины и добавки регулярно, однако оправданность данной терапии не очевидна. Президент Австралийской медицинской ассоциации доктор Майкл Гэннон заявил, что

подобного рода агрессивное продвижение мультивитаминов является постыдным. А подавляющему большинству людей эти таблетки вообще не нужны.

По словам эксперта, регулярно принимающие мультивитамины пациенты производят просто «очень дорогостоящую мочу».

Профессор Monash University Кен Харви согласился с мнением эксперта и подчеркнул, что в распоряжении науки нет доказательств преимуществ приема мультивитаминов для среднестатистического человека.

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При этом оба ученых согласны с тем, что специфические витамины могут быть полезны для здоровья, когда они выписываются врачами тем пациентам, у которых отмечаются специфические расстройства, связанные с дефицитом тех или иных полезных веществ в организме. К примеру, жертвам анемии абсолютно правильно выписывают железо, а беременным - пищевые добавки с фолатами. Если люди мало соприкасаются с солнцем, то им необходимы добавки с витамином D.

Но имеющие чрезвычайно широкий спектр действия мультивитамины, которые принимает огромное множество людей, в реальности не дают никакого эффекта, они полностью бесполезны.

«Все, что вам нужно, так это здоровая диета, не следует смывать в унитаз деньги, которые вы тратите на покупку этих красивых цветных таблеток»,

- подчеркивает профессор Харви. Он убежден, что многие из нас запутаны красивой рекламой и псевдонаучными утверждениями о пользе мультивитаминов, а также недостаточной питательности имеющегося рациона. На мультивитамины налегают знаменитости и спортсмены, но простые люди не понимают, что звездам платят за рекламу этих продуктов.

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