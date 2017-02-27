Как сохранить молодость на долгие годы? Секреты японского массажа юмейхо

 

Фото: пресс-фото

Многие женщины задумываются о том, как сохранить молодость на долгие годы. Дамам хочется хорошо выглядеть, быть стройными и здоровыми. Но как этого добиться без особого труда? Почему пришедший в Латвию из Японии массаж юмейхо называют божественным?

В стремлении улучшить свое состояние и внешность очень важно пользоваться принципом «не навреди». Для поддержания отличного здоровья тела и духа недостаточно походов к врачу и косметологу. Важно сочетать целый комплекс действий, включающий также физическую нагрузку и массаж.

Фото: пресс-фото

«Божественный» массаж как инструмент оздоровления

Массаж – это одна из древнейших человеческих практик, которая помогает не только поддерживать в тонусе организм, но и оздоравливать его, решать многие проблемы, связанные с функционированием систем.

Массаж улучшает кровообращение, стимулирует обменные процессы в организме, улучшает состояние кожи, снимает стрессовые состояния и помогает расслабиться.

Фото: пресс-фото

Среди популярных техник особое место занимает оздоровительная практика под названием юмейхо. Пришедший из Японии, массаж этого вида называют еще божественным. Он объединяет в себе приемы традиционных массажных практик и оригинальных японских. Кроме того, в его комплекс входит и древнейшая гимнастика монахов Поднебесной.

Юмейхо объединяет несколько десятков действий, направленных на гармонизацию работы всего организма и улучшение его энергетики.

Какое воздействие оказывает эта восточная техника? Она оздоравливает опорно-двигательный аппарат, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, убирает нарушения обмена веществ и укрепляет иммунитет.

Фото: пресс-фото

Юмейхо — «интеллигентная» процедура для женщин

Массаж юмейхо называют процедурой для интеллигенции. Основная цель юмейхо заключается в том, чтобы оказать положительное воздействие на все проблемные зоны в организме. Важно добиться гармонии с самим собой и окружающим миром.

Главный принцип юмейхо — восстановление жизненной силы, расслабление и укрепление организма. Данный вид массажа особенно полезен женщинам.

Это связано с тем, что слабый пол склонен воспринимать все близко к сердцу и подолгу переживать из-за каждой неприятности. Помимо воздействия на тело массаж способствует изменению настроения в лучшую сторону.

Фото: пресс-фото

Эффективна практика и при комплексном подходе. Юмейхо поможет при нарушениях двигательной функции, заболеваниях сердца и сосудов, проблемах со спиной и других нарушениях. Массаж оказывает положительное влияние на нервную систему.

Человек, регулярно посещающий сеансы, становится спокойным и уравновешенным. У него улучшается состояние волос, ногтей, кожи.

Мышцы набирают силу и приобретают упругость.

Фото: пресс-фото

Массаж юмейхо подходит беременным

Полезно записаться на юмейхо и дамам, ожидающим малыша.

Массаж поможет избавиться от отеков, которые зачастую являются неизменными спутниками беременности.

Если появились растяжки, то сеансы юмейхо поспособствуют их уменьшению. Так как в результате массажа кровь начинает активнее циркулировать в малом тазу, матка расслабляется, снижается ее тонус, то вероятность угрозы выкидыша значительно снижается.

Фото: пресс-фото

Ваша красота в руках мастера

Если заниматься своим здоровьем не от случая к случаю, а регулярно, то можно добиться эффекта довольно быстро.

Внешность тоже поменяется в лучшую сторону. Освежится цвет лица, появится блеск в глазах, умиротворенная улыбка.

Ведь массажные техники комплексно воздействуют на весь организм, помогая не только поддерживать отличное здоровье, но и позитивно влияя на внешний вид и сохранение молодости.

Фото: пресс-фото

В Латвии массаж юмейхо можно сделать в салоне «Jumeiho studio» у опытного мастера Юрия Полякова. Он — cертифицированный специалист с большим опытом, владеющий различными техниками массажа.

«Женщину, уверенную в себе и своем теле, видно всегда. На нее больше обращают внимание мужчины, ей оборачиваются вслед. Любите себя!»

- призывает мастер.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Больше информации об услугах «Jumeiho studio» можно найти на странице www.jumejho.lv

Фото: пресс-фото


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