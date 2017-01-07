Знаменитая латвийская певица повредила ногу. Лайма Вайкуле поспешила принести свои извинения поклонникам, которые намеревались посетить ее выступления. Артистка надеется, что в ближайшее время ее самочувствие улучшится.

Популярная певица Лайма Вайкуле обратилась к своим поклонникам с неприятной новостью. Она собиралась выступать на концертах, билеты на которые зрители покупали заблаговременно, но теперь ей придется отказаться на некоторое время от выходов на сцену.

Дело в том, что Вайкуле отдыхала на одном из горнолыжных курортов и во время катания на лыжах повредила ногу.

Об этом она сама поспешила сообщить подписчикам в соцсети.

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«К сожалению, вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах, и повредила ногу.

Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США,

где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи», - написала Лайма в микроблоге.

Фото из Instagram:

Поклонники были раздосадованы тем, что артистка получила травму. Однако они с пониманием отнеслись к тому, что ей пришлось отменить выступления, и теперь готовятся увидеть любимую исполнительницу весной. Фанаты пожелали Вайкуле скорейшего выздоровления.

«Здоровье - важнее всего! Мы вас любим и все понимаем! Выздоравливайте и берегите себя! Ждем встречи!», «Здоровья крепкого вам! Скорейшего выздоровления!»,

«Надеемся, что все уже позади, и вы идете на поправку. Желаем скорейшего выздоровления и хорошего настроения! Очень любим вас», - подбодрили подписчики артистки.



























Aizvērt Сценические костюмы Лаймы Вайкуле Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Знаменитая певица признавалась, что

никогда не жалуется на свое здоровье. Даже если она подхватит незначительную простуду, ей на помощь всегда приходят друзья-доктора.

Лайма Вайкуле удивляет врачей, когда проходит полное обследование организма.

Фото из Instagram:

«Я здоровая, сильная. Мне не надо следить даже, потому что,

когда я прихожу на проверку раз в год – делаю чек-ап организма, врачи говорят: «Вы в полном порядке!».

Я и витамины не принимаю. Если анализы показывают, что чего-то не хватает, то добавляю микроэлемент к питанию», - рассказывала артистка в интервью.

Фото из Instagram:

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