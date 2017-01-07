Знаменитая латвийская певица повредила ногу. Лайма Вайкуле поспешила принести свои извинения поклонникам, которые намеревались посетить ее выступления. Артистка надеется, что в ближайшее время ее самочувствие улучшится.
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Популярная певица Лайма Вайкуле обратилась к своим поклонникам с неприятной новостью. Она собиралась выступать на концертах, билеты на которые зрители покупали заблаговременно, но теперь ей придется отказаться на некоторое время от выходов на сцену.
Дело в том, что Вайкуле отдыхала на одном из горнолыжных курортов и во время катания на лыжах повредила ногу.
Об этом она сама поспешила сообщить подписчикам в соцсети.
«К сожалению, вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах, и повредила ногу.
Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США,
где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи», - написала Лайма в микроблоге.
Фото из Instagram:
К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля , немного не расчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь .. Надеюсь на понимание моего слушателя . Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США , где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора . Всех люблю и жду встречи 🙏 #laima #vaikule #лаймавайкуле
Поклонники были раздосадованы тем, что артистка получила травму. Однако они с пониманием отнеслись к тому, что ей пришлось отменить выступления, и теперь готовятся увидеть любимую исполнительницу весной. Фанаты пожелали Вайкуле скорейшего выздоровления.
«Здоровье - важнее всего! Мы вас любим и все понимаем! Выздоравливайте и берегите себя! Ждем встречи!», «Здоровья крепкого вам! Скорейшего выздоровления!»,
«Надеемся, что все уже позади, и вы идете на поправку. Желаем скорейшего выздоровления и хорошего настроения! Очень любим вас», - подбодрили подписчики артистки.
Знаменитая певица признавалась, что
никогда не жалуется на свое здоровье. Даже если она подхватит незначительную простуду, ей на помощь всегда приходят друзья-доктора.
Лайма Вайкуле удивляет врачей, когда проходит полное обследование организма.
Фото из Instagram:
«Я здоровая, сильная. Мне не надо следить даже, потому что,
когда я прихожу на проверку раз в год – делаю чек-ап организма, врачи говорят: «Вы в полном порядке!».
Я и витамины не принимаю. Если анализы показывают, что чего-то не хватает, то добавляю микроэлемент к питанию», - рассказывала артистка в интервью.
Фото из Instagram:
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