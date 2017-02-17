Репчатый лук может подорвать сердце

Лук ассоциируется со здоровым питанием, ведь давно известно, что в нем полно витаминов. Но медики напоминают, что этот овощ может оказывать на организм и вредное влияние.

Многие знают, что репчатый лук богат фитонцидами, помогающими бороться с простудой. В нем содержатся витамины А и С, а также витамины группы В и другие – это не считая минералов, например, фосфора и железа. Тем не менее терапевты настаивают: в некоторых случаях употребление лука нужно свести к минимуму или прекратить совсем.

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О неприятных последствиях блюд с луком эксперты рассказали в издании «Телеграф». В частности, специалисты сообщили, что

крайне опасно употреблять в пищу очищенный лук, если до этого он какое-то время пролежал в холодильнике или на полке.

«Сырой репчатый лук можно употреблять только свежеочищенным.

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Чем дольше чищенная и разрезанная луковица находится на открытом воздухе, тем больше бактерий она впитывает.

Через 2-3 дня такой овощ превращается в настоящую инфекционную бомбу и ничего, кроме вреда, принести уже не может»,

- предостерегли эксперты по здоровому питанию.

Помимо этого сырой репчатый лук способен провоцировать скачки артериального давления и плохо влиять на сердечные ритмы, считают медики. По их словам, при врожденных пороках сердца, вегето-сосудистой дистонии и после инфарктов употребление лука должно быть крайне умеренным.

Также, предупреждают медработники,

не стоит есть много лука тем, кто склонен к перепадам настроения, раздражительности и бессоннице.

Этот овощ оказывает возбуждающее действие на нервную систему, констатировали они.

Опасен репчатый лук и тем, что он может спровоцировать приступ астмы, аллергические реакции. Кроме того,

лук сильно повышает кислотность желудка и раздражает слизистую органов пищеварения, что чревато развитием гастрита и язвы.

В случаях хронических болезней печени и при склонности к образованию камней в почках луковый сок тоже способен вызывать негативные процессы, добавили врачи.

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