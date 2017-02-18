Когда лекарство может стать ядом: побочные эффекты зеленого чая

Зеленый чай
 

Зеленый чай. Фото: Flickr/by liviana1992

Любое лекарство можно превратить в яд, забыв про меру.

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Зеленый чай считается очень полезным для здоровья. Это так, но во всем надо знать меру: больше 5 чашек в день пить не рекомендуется. Кроме того, как и все чаи, зеленый чай содержит кофеин.

Если у вас пониженная переносимость кофеина, ограничьтесь 2 чашками. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать или усугубить целый ряд проблем со здоровьем,

в том числе:

Расстройства желудка. Содержащиеся в зеленом чае танины повышают кислотность желудка, что может приводить к болям в животе, тошноте и запорам. Поэтому японцы и китайцы никогда не пьют зеленый чай натощак.

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Дефицит железа и анемия. Зеленый чай понижает абсорбцию железа из пищи.

Дефицит железа может приводить к болезням (например, к анемии). Очень большая доза зеленого чая может быть смертельной!

Смертельная доза кофеина в зеленом чае оценивается в 10–14 г (150–200 мг/кг).

Головные боли. Исследования показывают, что кофеин — фактор риска в возникновении хронических ежедневных головных болей.

Нарушения сна, нервность и тревожность. Кофеин очевидным образом влияет на тревожность и сон, хотя эффект зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантину. Он блокирует в мозге вещества, вызывающие сон, и увеличивает выработку адреналина.

Нерегулярное или учащенное сердцебиение. Кофеин в зеленом чае может вызвать аритмию сердца. Кроме того, он стимулирует мышцы сердца к сокращению.

Рвота. Поскольку кофеин влияет на ток крови по пищеводу, попеременное сокращение и расслабление мышц пищевода может вызвать тошноту.

Диарея. Кофеин имеет слабительное действие.

Он способствует перистальтике (продвижению пищи в пищеварительной системе) и стимулирует мышцы толстой кишки.

Мышечный тремор. Кофеин вызывает сокращения скелетных мышц, негативно влияя на каналы ионов кальция в клетках.

Изжога. Кофеин увеличивает выработку желудочного сока. Это может привести к изжоге.

Головокружение. Кофеин может понизить приток крови к мозгу, что приводит к головокружению и укачиванию.

Звон в ушах. Кофеин может усугублять тиннитус (звон в ушах).

Конвульсии. Кофеин

стимулирует центральную нервную систему, активируя нейроны, что может вызвать конвульсии при чрезмерном употреблении.

Кровотечения. Кофеин в зеленом чае может повысить риск кровотечений.

Диабет. Кофеин может повлиять на уровень сахара крови. Если вы диабетик и пьете зеленый чай, следите за уровнем сахара.

Глаукома. Зеленый чай повышает внутриглазное давление. Это происходит через 30 минут после употребления и длится не меньше 90 минут.

Высокое давление. Кофеин в зеленом чае может повысить кровяное давление. Впрочем,

этот эффект не наблюдается у тех, кто пьет зеленый чай (или иные кофеиносодержащие напитки) регулярно.

Заболевания печени. Экстракт зеленого чая может усугубить печёеночную недостаточность, поскольку способствует накоплению кофеина в крови.

Остеопороз. Зеленый чай может увеличить количество кальция, вымываемого с мочой, что плохо скажется на здоровье костей и может привести к остеопорозу, особенно у людей с соответствующей предрасположенностью.

Ограничьте потребление кофеина 300 мг в день (приблизительно 2–3 чашки зеленого чая).

Риск для беременных и младенцев. Зеленый чай содержит кофеин, катехины и танины. Все эти вещества опасны при беременности.

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется пить больше 2 чашек зеленого чая в день (это безопасная доза).

Превышение этого количества повышает риск выкидыша и прочих негативных эффектов.

Усвоение питательных веществ у детей. Танины в зеленом чае могут препятствовать усвоению белков и жиров у детей. Кроме того, кофеин может привести к сверхстимуляции.

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