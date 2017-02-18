Когда лекарство может стать ядом: побочные эффекты зеленого чая

Любое лекарство можно превратить в яд, забыв про меру.
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Зеленый чай считается очень полезным для здоровья. Это так, но во всем надо знать меру: больше 5 чашек в день пить не рекомендуется. Кроме того, как и все чаи, зеленый чай содержит кофеин.
Если у вас пониженная переносимость кофеина, ограничьтесь 2 чашками. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать или усугубить целый ряд проблем со здоровьем,
в том числе:
Расстройства желудка. Содержащиеся в зеленом чае танины повышают кислотность желудка, что может приводить к болям в животе, тошноте и запорам. Поэтому японцы и китайцы никогда не пьют зеленый чай натощак.
Дефицит железа и анемия. Зеленый чай понижает абсорбцию железа из пищи.
Дефицит железа может приводить к болезням (например, к анемии). Очень большая доза зеленого чая может быть смертельной!
Смертельная доза кофеина в зеленом чае оценивается в 10–14 г (150–200 мг/кг).
Головные боли. Исследования показывают, что кофеин — фактор риска в возникновении хронических ежедневных головных болей.
Нарушения сна, нервность и тревожность. Кофеин очевидным образом влияет на тревожность и сон, хотя эффект зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантину. Он блокирует в мозге вещества, вызывающие сон, и увеличивает выработку адреналина.
Нерегулярное или учащенное сердцебиение. Кофеин в зеленом чае может вызвать аритмию сердца. Кроме того, он стимулирует мышцы сердца к сокращению.
Рвота. Поскольку кофеин влияет на ток крови по пищеводу, попеременное сокращение и расслабление мышц пищевода может вызвать тошноту.
Диарея. Кофеин имеет слабительное действие.
Он способствует перистальтике (продвижению пищи в пищеварительной системе) и стимулирует мышцы толстой кишки.
Мышечный тремор. Кофеин вызывает сокращения скелетных мышц, негативно влияя на каналы ионов кальция в клетках.
Изжога. Кофеин увеличивает выработку желудочного сока. Это может привести к изжоге.
Головокружение. Кофеин может понизить приток крови к мозгу, что приводит к головокружению и укачиванию.
Звон в ушах. Кофеин может усугублять тиннитус (звон в ушах).
Конвульсии. Кофеин
стимулирует центральную нервную систему, активируя нейроны, что может вызвать конвульсии при чрезмерном употреблении.
Кровотечения. Кофеин в зеленом чае может повысить риск кровотечений.
Диабет. Кофеин может повлиять на уровень сахара крови. Если вы диабетик и пьете зеленый чай, следите за уровнем сахара.
Глаукома. Зеленый чай повышает внутриглазное давление. Это происходит через 30 минут после употребления и длится не меньше 90 минут.
Высокое давление. Кофеин в зеленом чае может повысить кровяное давление. Впрочем,
этот эффект не наблюдается у тех, кто пьет зеленый чай (или иные кофеиносодержащие напитки) регулярно.
Заболевания печени. Экстракт зеленого чая может усугубить печёеночную недостаточность, поскольку способствует накоплению кофеина в крови.
Остеопороз. Зеленый чай может увеличить количество кальция, вымываемого с мочой, что плохо скажется на здоровье костей и может привести к остеопорозу, особенно у людей с соответствующей предрасположенностью.
Ограничьте потребление кофеина 300 мг в день (приблизительно 2–3 чашки зеленого чая).
Риск для беременных и младенцев. Зеленый чай содержит кофеин, катехины и танины. Все эти вещества опасны при беременности.
Беременным и кормящим матерям не рекомендуется пить больше 2 чашек зеленого чая в день (это безопасная доза).
Превышение этого количества повышает риск выкидыша и прочих негативных эффектов.
Усвоение питательных веществ у детей. Танины в зеленом чае могут препятствовать усвоению белков и жиров у детей. Кроме того, кофеин может привести к сверхстимуляции.
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