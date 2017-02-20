Медики рассказали об опасности сыра

 

Фото: Flickr/by liviana1992

Диетологи рекомендовали крайне дозированно употреблять в пищу сыр: по их мнению, с этим продуктом связан ряд рисков навредить организму. При ежедневном употреблении сыр может быстро вызвать привыкание и поспособствовать развитию ожирения, предостерегли эксперты.

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О том, почему сыр не нужно есть каждый день, научные работники рассказали изданию Неalth Info. По словам диетологов, сыр относится к высококалорийным продуктам – многие его сорта содержат до 70% жиров, причем насыщенных, приводящих к росту «плохого» холестерина в крови.

У тех, кто регулярно ест много сыра, особенно высок риск появления лишнего веса, а также диабета и различных заболеваний сердца и сосудов,

констатировали они.

Врачи порекомендовали употреблять сыр в объеме не более 200 граммов в неделю. Пренебрежение этой нормой, по словам медработников, приведет к тому, что вред продукта перевесит все его положительные стороны.

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В частности, напомнили эксперты по питанию, сыр из-за высокого уровня натрия может приводить к нарушениям функции почек, а также к проблемам с мочеполовой системой.

Кроме того, в сыре могут содержаться вещества, которые проникают в него из молока коров, подвергавшихся лечению разными препаратами и подхватывающих в течение жизни инфекции. Человеку это может грозить заболеваниями сердца, раком и другими недугами, сообщили ученые.

Особенно нежелательными для постоянного употребления они назвали плавленые сыры, которые в большом количестве содержат фосфатные добавки и различные типы вредных солей.

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