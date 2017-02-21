Найден простейший продукт - средство от инсульта

В ряду средств для предотвращения инсульта существуют такие, которые доступны практически всем. Ученые из США установили, что предотвратить опасное для жизни кровоизлияние в мозг эффективно помогают куриные яйца.
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Один из самых простых способов защититься от инсульта - есть яйца, хотя бы одному в день. Такой вывод был сделан недавно научными сотрудниками из Мичиганского университета, проанализировавшими данные нескольких исследований, в ходе которых испытуемые ели куриные яйца.
Ученые установили, в частности, что каждодневное употребление всего одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12%.
Высокий профилактический эффект от поедания куриных яиц исследователи связывают с тем, что в этом продукте содержится сразу целый комплекс антиоксидантных веществ. Благодаря этим веществам снижается интенсивность окисления, которому организм постоянно подвергается в силу различных факторов.
Понижение кислородного давления в клетках способствует купированию воспалительных процессов, с которыми связаны самые опасные заболевания у человека, в том числе ишемическая болезнь сердца и нарушения мозгового кровообращения. Усиливает полезный эффект от употребления яиц то, что
с ними организм получает полноценный и легкоусвояемый белок в совокупности с соединениями, которые благотворно влияют на сосуды и капилляры,
дополнили медработники.Еще по этой теме