Найден простейший продукт - средство от инсульта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Sarah G...

В ряду средств для предотвращения инсульта существуют такие, которые доступны практически всем. Ученые из США установили, что предотвратить опасное для жизни кровоизлияние в мозг эффективно помогают куриные яйца.

Еще по этой теме

Один из самых простых способов защититься от инсульта - есть яйца, хотя бы одному в день. Такой вывод был сделан недавно научными сотрудниками из Мичиганского университета, проанализировавшими данные нескольких исследований, в ходе которых испытуемые ели куриные яйца.

Ученые установили, в частности, что каждодневное употребление всего одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12%.

Высокий профилактический эффект от поедания куриных яиц исследователи связывают с тем, что в этом продукте содержится сразу целый комплекс антиоксидантных веществ. Благодаря этим веществам снижается интенсивность окисления, которому организм постоянно подвергается в силу различных факторов.

Реклама

Понижение кислородного давления в клетках способствует купированию воспалительных процессов, с которыми связаны самые опасные заболевания у человека, в том числе ишемическая болезнь сердца и нарушения мозгового кровообращения. Усиливает полезный эффект от употребления яиц то, что

с ними организм получает полноценный и легкоусвояемый белок в совокупности с соединениями, которые благотворно влияют на сосуды и капилляры,

дополнили медработники.

Еще по этой теме
Инсульт можно обнаружить за 20 секунд на одной ноге

Инсульт можно обнаружить за 20 секунд на одной ноге

4 четких признака того, что у человека сегодня может случиться инсульт

4 четких признака того, что у человека сегодня может случиться инсульт

Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет

Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR

reklama.vesti.lv

Ольга Бузова предалась страсти со змеей Showbiz

Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Назван способ выяснить настоящую правду Hi-Tech

Назван способ выяснить настоящую правду

Центр госязыка намерен оштрафовать Ушакова за общение на русском Новости

Центр госязыка намерен оштрафовать Ушакова за общение на русском

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала Showbiz

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

Здоровье

Будьте здоровы!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 