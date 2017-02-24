Клиника Premium Medical предлагает современное решение на случай, когда нет времени болеть

В случаях, когда силы организма исчерпаны и необходимо немедленное улучшение самочувствия – например, за несколько часов до отъезда заграницу, важного совещания или долгожданного мероприятия – врачи клиники прийдут на помощь, предложив провести внутревенное капельное вливание в стационарных условиях.

В условиях дневного стационара возможно произвести и другие процедуры – ингаляции (особо рекомендовано в случае острых и хронических респираторных заболеваний), внутримышечные обезболивающие инъекции, внутривенные инъекции, промывание пазух носа для детей и взрослых.

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Что такое капельница и в чем ее польза для организма?

С помощью внутревенных вливаний в ослабленный организм возвращается потерянная жидкость, вводятся медикаменты и витамины, таким образом нормализуя главные процессы жизнедеятельности (сердечную деятельность и кровообращение, обогащение тканей кислородом, процессы обмена веществ) и значительно улучшая сомочувствие.

Фото: Premium Medical

При каких жалобах терапевт назначает капельницу?

Отравления, в т. ч. алкогольная интоксикация ;

; Потеря жидкости в результате рвоты/поноса при острых вирусных заболеваниях ;

; Кровопотери, все виды шока, ожоги ;

; Дисбаланс основных ионов организма ( натрий, кальций, хлор ), при ацидозе, алкалозе;

), при ацидозе, алкалозе; Для коррекции анемий , что особенно рекомендуется беременным;

, что особенно рекомендуется беременным; Проблемы с мочеиспусканием ;

; Для поднятия иммунитета и др.

Фото: Premium Medical

Какие симптомы указывают на обезвоживание организма?

Общая слабость, головные боли, головокружение, сниженное слюноотделение и сухость во рту;

Пониженный аппетит, тошнота;

Запавшие глаза, замутненная роговица, темные круги под глазами;

Нарушение сердечной деятельности, ускоренный пульс;

Темно-желтая, концентрированная моча, проблемы с мочеиспусканием;

Сухая, неэластичная кожа;

Повышенная температура тела и др.

Внутривенные системы в клинике Premium Medical ставятся под строгим наблюдением терапевта, перед процедурой проводится обязательная проверка состояния здоровья клиента. Терапевт подберет наиболее подходящие комбинации медикаментов и витаминов, а также будет следить за динамикой состояния клиента. Процедура занимает от 1 до 3 часов.

Фото: Premium Medical

Врачи клиники призывают обратить внимание на то, что внутривенные вливания являются очень серьезной процедурой, которую не следует проводить без предварительной консультации терапевта! Неправильное капельное вливание (чрезмерное количество, слишком быстрое введение, неправильный выбор коллоидных/кристаллоидных растворов и др.) может вызвать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, понижение температуры тела, отек легких, аллергические реакции, проблемы со свертываемостью крови и изменения в ее составе, эмболию и др. Клиенты клиники Premium Medical могут быть уверены, что об их самочувствии позаботятся опытные специалисты.

Фото: Premium Medical

Записаться на острую консультацию к терапевту и на капельницу можно по телефону 66011160, а также заполнив форму записи на домашней страницы Premium Medical.

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Клиника Premium Medical выступает новатором Check-up программ и персонализированной медицины в Латвии. На протяжении 9 лет о здоровье всей семьи заботятся более 100 лучших специалистов Латвии в 34 отраслях медицины.

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Фото: Premium Medical