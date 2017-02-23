Осторожно: паразиты поедают любителей этого блюда! Как не отравиться?

С начала восьмидесятых годов суши приобрели невероятную популярность. На данный момент их готовят практически во всех странах мира. И недаром, ведь суши — это не только очень полезное, но и низкокалорийное блюдо.
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Рано или поздно каждый любитель этого деликатеса задается вопросом: могут ли суши и роллы нанести серьезный вред организму? Единственной проблемой является то, что в сырой рыбе, которая входит в состав большинства видов суши и сашими, могут быть глисты.
Исследования подтверждают этот факт:
80–90% как морской, так и пресноводной рыбы заражено гельминтами, для них рыба является промежуточным хозяином.
Ни вяление, ни сушение, ни копчение не убивают яйца глистов или личинок, которые обитают в мясе рыбы.
Глисты в рыбе
В то же время повара, работающие с японской кухней, готовы опровергнуть опасения ученых. Сырая рыба и другие морепродукты поставляются в крупные рестораны и суши-бары только после прохождения необходимых исследований. Сушисты утверждают, что на каждый продукт приходит сертификат, ветеринарная справка, а также целый пакет сопроводительных документов.
На самом деле причиной заражения гельминтами может быть не само блюдо, а банальное несоблюдение санитарных норм.
Есть суши или сашими нужно в проверенном месте, лучше отдавать предпочтение крупным сетям японских ресторанов, которые существуют в городе не первый год.
Мелкие кафе могут закупать дешевую продукцию на рынках, где вовсе отсутствует санитарный контроль, там рыба может быть и зараженной, и несвежей.
Если риск заражения гельминтами пугает вас не на шутку, можно вовсе отказаться от употребления суши с сырой рыбой, отдав предпочтение салату из водорослей и вегетарианским роллам.
А как вы относитесь к японской кухне? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях.Еще по этой теме