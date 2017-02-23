Врачи: чистая вода может серьезно навредить здоровью

Исследование специалистов из Университета Британской Колумбии выявило наличие связи между питьем стерильно чистой воды и повышенным риском развития астмы. Ученые в очередной раз убедились, что контакт с бактериями необходим, поскольку оказывает укрепляющее действие на человеческую иммунную систему.
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В рамках проекта ученые изучали влияние на здоровье факторов окружающей среды. В особенности их интересовала значимость такого аспекта, как доступ к стерильной воде у детей. Специалисты установили, что малыши, которые имели доступ к чистой воде, чаще оказывались жертвами астмы, возникающей у них именно в связи с фактором стерильности.
«Принято считать, что чистая вода является обязательной составляющей здоровой жизни человека. Однако это не совсем так.
Стерильно чистая вода лишает детей контакта с полезными микробами и увеличивает риск развития у них астмы»,
- такое заключение в итоге было сделано авторами исследования.
Ученые сообщили об интересной особенности, обнаруженной ими во время наблюдений. Оказалось, что маркером высокой вероятности развития астмы у ребенка является грибок Pichia в желудочно-кишечном тракте. Исследователи зафиксировали, что
активность грибка увеличивалась у тех детей, которых поили стерильной водой, лишенной каких бы то ни было микроорганизмов.
Отметим, что и некоторые более ранние научные исследования показывали полезность нахождения организм в не слишком чистой среде. В этот раз специалисты также отметили, что повышенную стерильность уже неоднократно обвиняли в появлении аутоиммунных заболеваний и астмы.
Контакт с бактериями укрепляет иммунную систему человека, утверждают они.Еще по этой теме