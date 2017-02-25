Доказано: алкоголики живут дольше трезвенников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Удивительный парадокс выявили американские ученые. Исследователи наблюдали за 1800 добровольцами – пьющими и непьющими – на протяжении 20 лет. Они хотели выяснить, как отношение к алкоголю влияет на продолжительность жизни. Результат работы удивил ее авторов: оказалось, что для долголетия полезнее пить, чем не пить.

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Статистика показала, что 69% людей в возрасте от 55 до 64 лет, не употребляющих спиртные напитки, не «переходят» 65-летний рубеж. Среди любителей выпить этот показатель ниже – 60%. А в категории тех, кто употреблял, но умеренно, наоборот, 60% мужчин и женщин отпраздновали 65-летие.

По мнению ученых, именно резкий отказ от алкоголя провоцирует высокий риск смертности. А значит, периодически выпивать полезно.

Тем более что медики даже установили безопасную норму. По данным британских специалистов, употребление 14 единиц алкоголя в день не приводит к печальным последствиям (с поправкой на индивидуальные особенности человеческого организма).

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Для справки: 1 единица алкоголя – это 10 г абсолютного алкоголя. Для вычисления количества единиц алкоголя в конкретном напитке следует умножить количество напитка в литрах на его крепость, а результат умножить на особый вес алкоголя 0,789 (то есть на сравнительную плотность по отношению к плотности воды).

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