Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Причина вас поразит!

Орехи, как и все зерна, содержат фитиновую кислоту.

Это часть механизма, который защищает их от диких животных, давая им возможность вырасти до состояния полной зрелости.

Остатки фитиновой кислоты в орехах мешают легкой их переработке в организме. Поэтому если вы вчера ели много орехов, а сегодня присмотритесь к своим фекалиям, то сможете обнаружить в них мелкие кусочки орехов.

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Так вот, замачивание орехов помогает избавиться от этой фитиновой кислоты! Вода служит ингибитором вредных кислотных ферментов, на которые она распадается!

На практике это значит, что,

во-первых, орехи будут проще и быстрее обработаны в кишечнике. Во-вторых, это упростит процесс всасывания из них витаминов и питательных веществ.

Да и кожица после замачивания орехов в горячей воде легко отслаивается. Добавьте в миску с водой немного соли - и сможете удалить с орехов остатки мелкой невидимой пыли и дубильные вещества.

Вот как долго нужно замачивать разные виды орехов:

1. Грецкие орехи - 8 часов;

2. Миндаль - 12 часов;

3. Пекан - 8 часов;

4. Семена тыквы - 7 часов;

5. Орехи макадамии - 4 часа;

6. Кедровые орехи - 8 часов;

7. Фундук - 8 часов;

8. Кешью - 6 часов;

9. Семена льна - 6 часов;

10. Семена люцерны - 12 часов;

11. Семена брокколи - 8 часов.

И помните: если вы решили замачивать орехи долго и основательно, менять воду в миске обязательно нужно каждые 8 часов.

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