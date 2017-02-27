Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

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Орехи, как и все зерна, содержат фитиновую кислоту.
Это часть механизма, который защищает их от диких животных, давая им возможность вырасти до состояния полной зрелости.
Остатки фитиновой кислоты в орехах мешают легкой их переработке в организме. Поэтому если вы вчера ели много орехов, а сегодня присмотритесь к своим фекалиям, то сможете обнаружить в них мелкие кусочки орехов.
Так вот, замачивание орехов помогает избавиться от этой фитиновой кислоты! Вода служит ингибитором вредных кислотных ферментов, на которые она распадается!
На практике это значит, что,
во-первых, орехи будут проще и быстрее обработаны в кишечнике. Во-вторых, это упростит процесс всасывания из них витаминов и питательных веществ.
Да и кожица после замачивания орехов в горячей воде легко отслаивается. Добавьте в миску с водой немного соли - и сможете удалить с орехов остатки мелкой невидимой пыли и дубильные вещества.
Вот как долго нужно замачивать разные виды орехов:
1. Грецкие орехи - 8 часов;
2. Миндаль - 12 часов;
3. Пекан - 8 часов;
4. Семена тыквы - 7 часов;
5. Орехи макадамии - 4 часа;
6. Кедровые орехи - 8 часов;
7. Фундук - 8 часов;
8. Кешью - 6 часов;
9. Семена льна - 6 часов;
10. Семена люцерны - 12 часов;
11. Семена брокколи - 8 часов.
И помните: если вы решили замачивать орехи долго и основательно, менять воду в миске обязательно нужно каждые 8 часов.
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