Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by waferboard

Причина вас поразит!

Еще по этой теме

Орехи, как и все зерна, содержат фитиновую кислоту.

Это часть механизма, который защищает их от диких животных, давая им возможность вырасти до состояния полной зрелости.

Остатки фитиновой кислоты в орехах мешают легкой их переработке в организме. Поэтому если вы вчера ели много орехов, а сегодня присмотритесь к своим фекалиям, то сможете обнаружить в них мелкие кусочки орехов.

Реклама

Так вот, замачивание орехов помогает избавиться от этой фитиновой кислоты! Вода служит ингибитором вредных кислотных ферментов, на которые она распадается!

На практике это значит, что,

во-первых, орехи будут проще и быстрее обработаны в кишечнике. Во-вторых, это упростит процесс всасывания из них витаминов и питательных веществ.

Да и кожица после замачивания орехов в горячей воде легко отслаивается. Добавьте в миску с водой немного соли - и сможете удалить с орехов остатки мелкой невидимой пыли и дубильные вещества.

Вот как долго нужно замачивать разные виды орехов:

1. Грецкие орехи - 8 часов;

2. Миндаль - 12 часов;

3. Пекан - 8 часов;

4. Семена тыквы - 7 часов;

5. Орехи макадамии - 4 часа;

6. Кедровые орехи - 8 часов;

7. Фундук - 8 часов;

8. Кешью - 6 часов;

9. Семена льна - 6 часов;

10. Семена люцерны - 12 часов;

11. Семена брокколи - 8 часов.

И помните: если вы решили замачивать орехи долго и основательно, менять воду в миске обязательно нужно каждые 8 часов.

Не забудьте поделиться этой информацией с друзьями!

Еще по этой теме
Убийцы важнейших органов человека: эти продукты покупать нельзя!

Убийцы важнейших органов человека: эти продукты покупать нельзя!

Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!

Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его!

Мыть курицу перед приготовлением - смертельно опасно!

Мыть курицу перед приготовлением - смертельно опасно!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 330000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Режиссера «Ла-Ла Ленд» жестоко обманули с «Оскаром» Showbiz

Режиссера «Ла-Ла Ленд» жестоко обманули с «Оскаром»

Ученый спорят: предсказания Нострадамуса на 2017 год касаются РФ Hi-Tech

Ученый спорят: предсказания Нострадамуса на 2017 год касаются РФ

Спустя месяц любовница известного диджея рассказала о трагедии Новости

Спустя месяц любовница известного диджея рассказала о трагедии

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку Showbiz

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас Hi-Tech

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

Здоровье

Будьте здоровы!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 