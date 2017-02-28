Два простых продукта помогут в лечении онкологии

В хорошо известных всем продуктах питания ученые обнаружили компонент, играющий роль лекарства от нервных болей, вызываемых у пациентов химиотерапией. Таким компонентом оказался витамин В3.

Положительное влияние витамина В3 на организм человека при лечении рака зафиксировали научные работники из Университета Айовы, США.

«В молоке и пиве содержится важный витамин В3, способный избавлять пациентов от побочного эффекта лечения онкозаболеваний - повреждения нервов.

Известно, что после химиотерапии у больных раком людей может значительно увеличиться чувствительность, и они регулярно сталкиваются с болью», - отметили в связи с этим американские клиницисты.

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Эффект витамина В3 был подтвержден во время тестирования на больных крысах, которые получали противораковый препарат. На фоне этого лечения у животных развились болевые ощущения, обусловленные периферической нейропатией – повреждением периферических нервов, из-за которого патологически меняется восприятие боли.

Животные были поделены на группы, и в той, где не получали витамин, грызуны стали особенно чувствительными к тактильным раздражителям.

Но в тех случаях, когда химиотерапию совмещали с потреблением витаминной добавки, нервная чувствительность животных уменьшалась,

приводя заодно к снижению болевого порога.

Напомним, что недавно другой нутриент, витамин D, был назван учеными лучшим средством для восстановления иммунной системы и повышения защищенности организма от вирусных и бактериальных инфекций.

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