Медики рассказали, что нельзя делать после еды

Чтобы питание действительно было здоровым, важно следить не только за качеством продуктов. Ученые рассказали о распространенных ошибках, которые совершают люди после того, как поели.

О том, чего не стоит делать после еды, медработники проинформировали на страницах издания Нealth info. В частности, они раскритиковали теорию о полезности пеших прогулок после плотного обеда. Считается, что такие прогулки помогают пищеварению лучше работать. Но врачи утверждают: это миф!

«Даже легкий прогулочный шаг не будет полезен, разве что вы поставите себе целью добиться несварения желудка.

Гулять нужно не раньше, чем через полчаса после приема пищи», - вынесли специалисты свой вердикт.

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Также вредной эксперты назвали манеру пить чай сразу же после принятия пищи. Чай, и черный, и зеленый, в этом случае замедлит усвоение полезных веществ, в особенности железа, отметили они.

Такая привычка обедняет питание, способствует скачкам аппетита и развитию полноты, считают терапевты.

Помимо этого, сразу же после обеда никогда не нужно употреблять фрукты, закуривать сигарету и отдыхать в горизонтальном положении. Эти пристрастия, по словам специалистов, вызывают различные нарушения в нормальном пищеварении – к примеру, такие как брожение, синдром раздраженного кишечника, эрозии слизистой пищевода, а также изжогу.

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