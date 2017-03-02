С этим шутить нельзя! 5 признаков того, что ваш аппендикс скоро лопнет

Большинство людей хорошо представляют себе обычные неприятности с животом вроде запора или поноса. Скорее всего, доводилось вам переживать и пищевое отравление или желудочный вирус. Аппендицит случается не так часто, но все-таки он поражает около 5% населения, поэтому лучше научиться распознавать его заранее.

Если своевременно не обратиться за срочной помощью, воспаленный аппендикс может просто лопнуть, что смертельно опасно!

Вот пять основных симптомов, которые помогут вам вовремя распознать аппендицит:

1. Живот болит так сильно, как никогда раньше. Обычно аппендицит вызывает острые боли, поражающие участок от пупка до низа живота. Это еще не значит, что аппендикс сейчас лопнет, но лучше всего сделать томографию.

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Если вам особенно больно ходить, кашлять и вставать, это может свидетельствовать о воспалении всей брюшной стенки.

Это крайне опасное состояние, которое означает, что аппендикс вот-вот лопнет или уже лопнул. Не тяните с вызовом «скорой»!

2. У вас тошнота, рвота и отсутствие аппетита. Эти симптомы не обязательно говорят об аппендиците и не всегда проявляются. Но если боли в животе сопровождаются тошнотой, лучше проверьтесь. Воспаление аппендикса иногда отражается на всей желудочно-кишечной системе, что и приводит к тошноте и рвоте.

3. Вы чаще обычного бегаете в туалет. У некоторых людей аппендикс расположен довольно низко, близко к мочевому пузырю. А при контакте между этими двумя органами мочевой пузырь также раздражается и воспаляется. В результате вам постоянно хочется в туалет, причем мочиться больно.

Само по себе болезненное мочеиспускание обычно говорит об инфекции мочеполовых путей, но в сочетании с болями в животе может быть признаком аппендицита.

4. Вас трясёт и лихорадит. Озноб и жар — следствия воспалительных процессов в организме. При воспалении аппендикса организм реагирует выработкой различных веществ, что проявляется в виде локальной болезненности и таких симптомов, как повышение температуры и озноб. Если при этом болит живот, а температура только растет, вызывайте врача!

5. У вас туман в голове. Если вы ощущаете спутанность и дезориентацию, это значит, что инфекция усугубляется и, возможно, попала в кровь, что очень опасно.

В самом мозге ничего не происходит, просто организм тратит множество ресурсов, включая кислород, на борьбу с инфекцией, и мозгу их не хватает.

Если человек ведет себя неадекватно, не медлите — чем скорее вы получите медицинскую помощь, тем лучше!

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