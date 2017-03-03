Никогда не ешьте эту рыбу: она ОЧЕНЬ опасна!!!

И почему ее только продают?

Замороженное филе пангасиуса продается по всей Европе по бросовой цене, что делает его очень популярным. Однако эта вьетнамская рыба отличается крайне низким качеством и может нанести серьезный вред здоровью!

Пангасиуса разводят во Вьетнаме в бассейне реки Меконг — одной из самых загрязненных рек в мире. Рыба живет в сточных водоемах, кишащих бактериями и полных ядовитых веществ, которые откладываются в мясе.

Кроме того, в мясе пангасиуса обнаружены тяжелые металлы, хлорат, изомеры, гексахлорбензол и другие вредные химикаты.

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Из-за этого, а также из-за подозрения на антибиотики США запретили ввоз пангасиуса.

Еще одна причина, почему пангасиус так вреден — его кормят отходами, которые тоже опасны для здоровья.

В диких условиях рыбе требуется в четыре раза больше времени, чтобы достичь тех же размеров, которые в неволе достигаются с помощью гормональных инъекций и антибиотиков.

В мясе пангасиуса обнаружены гормоны роста и размножения. Крупные корпорации, торгующие рыбой, мало интересуются происхождением мяса, а дешевизна пангасиуса привлекает торговые сети и супермаркеты, которые даже не подозревают о его низком качестве.

Эта рыба не содержит жиров омега-3 и многих других питательных веществ, которые так ценятся именно в рыбе. Несмотря на пристойный вкус, пангасиус крайне вреден для здоровья, поэтому не покупайте его!

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