Ученые предупредили об опасности мандаринов

Мандарины
 

Мандарины. Фото: REUTERS/ScanPix

Британские ученые выяснили, что любимые многими мандарины могут быть опасны для здоровья.

Как передает научное издание, исследователи провели ряд тестов, которые позволили выяснить, каким образом мандарины действуют на здоровье людей. Причем

речь шла о тех, у кого нет аллергии на цитрусовые и изначально этот фрукт должен оказывать только полезное влияние на здоровье.

Ранее считалось, что мандарины содержат витамин С и множество полезных микроэлементов, а следовательно - их употребление очень полезно.

Реклама

На деле же оказалось, что все не так радужно и эти фрукты могут вредить здоровью людей.

Было доказано, что опасность таится в кожуре мандаринов, которая обладает большим количество болезнетворных бактерий.

Ученые говорят, что опасен не сам фрукт, а то вещество, которым его покрывают люди для транспортировки. Это особый состав с этиленом, который может в итоге накапливаться в печени человека.

Исследователи отмечают, что избежать вреда при употреблении в пищу мандаринов можно - для этого их нужно тщательно мыть перед тем, как есть. Также стоит обращать внимание на внешний вид продукта при его выборе, чтобы избежать уж слишком токсичных фруктов. Например,

зеленые пятна указывают на болезни, а излишний блеск - на то, что фрукт обработали фунгицидами. И то, и другое достаточно вредно для человека,

поэтому от таких фруктов лучше оказаться, поскольку вред от их употребления будет выше, чем польза.

Также могут быть опасными и перемороженные мандарины, поэтому такие фрукты тоже лучше не покупать.

Еще по этой теме
Как понять, есть ли в арбузе нитраты и чем они опасны для здоровья

Как понять, есть ли в арбузе нитраты и чем они опасны для здоровья

Медики назвали самый опасный для сосудов продукт

Медики назвали самый опасный для сосудов продукт

Кусочки лимона в напитках опасны для здоровья

Кусочки лимона в напитках опасны для здоровья


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Кончаловский и Толкалина раскрыли причины расставания Showbiz

Кончаловский и Толкалина раскрыли причины расставания

Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк Hi-Tech

Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк

В Москве скончался легендарный актер Александр Кузнецов Showbiz

В Москве скончался легендарный актер Александр Кузнецов

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам Hi-Tech

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам

Застеклил лоджию? Получи налог на недвижимость в 15 раз больше Новости

Застеклил лоджию? Получи налог на недвижимость в 15 раз больше

Здоровье

Научные открытия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
59 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JURISTU/-I
JURISTU/-I
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
PĀRDOŠANAS ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS ...
PĀRDOŠANAS ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 