Ученые предупредили об опасности мандаринов

Британские ученые выяснили, что любимые многими мандарины могут быть опасны для здоровья.

Как передает научное издание, исследователи провели ряд тестов, которые позволили выяснить, каким образом мандарины действуют на здоровье людей. Причем

речь шла о тех, у кого нет аллергии на цитрусовые и изначально этот фрукт должен оказывать только полезное влияние на здоровье.

Ранее считалось, что мандарины содержат витамин С и множество полезных микроэлементов, а следовательно - их употребление очень полезно.

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На деле же оказалось, что все не так радужно и эти фрукты могут вредить здоровью людей.

Было доказано, что опасность таится в кожуре мандаринов, которая обладает большим количество болезнетворных бактерий.

Ученые говорят, что опасен не сам фрукт, а то вещество, которым его покрывают люди для транспортировки. Это особый состав с этиленом, который может в итоге накапливаться в печени человека.

Исследователи отмечают, что избежать вреда при употреблении в пищу мандаринов можно - для этого их нужно тщательно мыть перед тем, как есть. Также стоит обращать внимание на внешний вид продукта при его выборе, чтобы избежать уж слишком токсичных фруктов. Например,

зеленые пятна указывают на болезни, а излишний блеск - на то, что фрукт обработали фунгицидами. И то, и другое достаточно вредно для человека,

поэтому от таких фруктов лучше оказаться, поскольку вред от их употребления будет выше, чем польза.

Также могут быть опасными и перемороженные мандарины, поэтому такие фрукты тоже лучше не покупать.

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