Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Часто женщины сталкиваются с проблемой лишних сантиметров на животе и талии перед важнейшим событием или отпуском. В тот момент, когда праздничное платье начало трещать по швам, а купальник туго обтянул выступающий животик, не мешает вспомнить про возможность экстренно очистить организм.

Мы нашли замечательный рецепт жиросжигающего напитка, который за неделю поможет избавиться от лишних сантиметров в области живота благодаря своему чудесному свойству — способности выводит из организма шлаки и токсины. Конечно же,

здоровое питание и физические нагрузки — ваши лучшие друзья на эти 7 дней, а грейпфрутовый коктейль только ускорит результат.

При правильном его применении вы сможете терять до 1 см в сутки.

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Рецепт жиросжигающего напитка с грейпфрутом

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Ингредиенты: 150 мл грейпфрутового сока, 1 ч. л. меда, 2 ч. л. натурального яблочного уксуса, 50 мл воды без газа.

Приготовление:

Сначала растворите мед в соке, затем добавьте воду и яблочный уксус. Такой напиток следует принимать два раза в день — перед обедом и ужином за 15 минут до приема пищи.

Грейпфрутовый сок давно используют для решения проблем с лишним весом. Все дело в флавоноидах, которые он содержит.

Эти вещества помогают организму избавиться от лишней жидкости, расщепляют жиры и борются с целлюлитом.

Жиросжигающий коктейль следует с осторожностью принимать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также других хронических болезнях в стадии обострения.

Рецепт эликсира для похудения сохраните себе в закладки: он может пригодиться в самый неожиданный момент. А также не забывайте делиться полезной информацией с худеющими подругами!

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