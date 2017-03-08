Медики определили самый опасный пищевой продукт

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Новое исследование ученых из США позволило определить популярный в питании людей ингредиент, который способен влиять на увеличение риска пострадать от инсульта или инфаркта. Выводы клиницистов основаны на результатах анализа данных, представленных Национальным центром здравоохранения и диетологии.

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Изучив полученные из центра сведения, авторы проекта, сотрудники Университета Тафтса в штате Массачусетс, пришли к заключению, что

наиболее вредными в своих последствиях для здоровья человека являются готовые хлебобулочные изделия с высоким содержанием в них соли.

Следом за пиццами и пирогами в «опасном» списке продуктов, составленных врачами, следуют сыры, картофельные чипсы, попкорн, макаронные изделия и колбасы. Их не должно быть в ежедневном рационе, убеждены ученые.

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«При несбалансированном питании с упором на соленый фастфуд высока вероятность смерти от инсульта, сахарного диабета второго типа, а также заболеваний сосудов и сердца», - предостерегли медработники.

В своей работе эти специалисты изучали взаимосвязь питания и болезней, которая была выявлена в ходе обследований и клинических испытаний. Затем они выяснили, как коррелируют данные о смертности пациентов, зарегистрированные в Национальном центре статистики здравоохранения, с конкретными заболеваниями.

Сопоставление полученных учеными цифр позволило убедиться в том, что нездоровое питание – это серьезный фактор ранней смерти.

По словам исследователей, около 45 процентов случаев смерти пациентов, рассмотренных ими, были связаны именно с нарушенным питанием.

Также ученые установили, что в большинстве случаев по этой причине чаще умирали мужчины.

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