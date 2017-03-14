5 лет идеальной работы. Центр профессиональной микропигментации PMC

Уже 5 год успешно развивается и работает на латвийском рынке центр профессиональной микропигментации PMC. Это самый большой и единственный центр не только в Латвии, но и в Прибалтике, где предлагаются услуги высоко квалифицированных специалистов в сфере современной микропигментации.
Cовременнaя микропигментация. Особенности и уникальные возможности применения
Почти каждая женщина знает, что такое перманентный макияж. Всем известно, что с помощью специальной аппаратуры и красителей можно нарисовать брови, стрелки на глазах и губы, и этот рисунок будет держаться на коже несколько лет. Но дело в том, что перманентный макияж является лишь частью уникальной процедуры – микропигментации, возможности которой намного шире и не ограничиваются только лицом.
Специалисты из центра профессиональной микропигментации РМС, который работает на рынке Латвии уже 5 лет, познакомят вас с современными тенденциями как перманентного макияжа в частности, так и микропигментации в целом.
Фото: пресс-фото PMC
Декоративная микропигментация. Перманентный макияж
Если говорить о перманентном макияже, то мы пропагандируем и специализируемся на легких , полупрозрачных техниках исполнения. Так называемый «макияж без макияжа» - это легкое подчеркивание и гармонизация природных черт лица. Большинство наших клиентов не хотят, чтобы вмешательство было заметно, поэтому выбирают такие техники исполнения, как:
Техника «волоски» для бровей. Самая сложная в исполнении техника, поэтому предлагается не многими мастерами на латвийском рынке. Обеспечивает эффект более густых бровей правильной формы, не выходящих за рамки возможного природного роста волосков. Подходит даже мужчинам и незаменима для клиентов с алопецией (полным отсутствием волос на голове и лице).
Фото: пресс-фото PMC
Теневые стрелочки для глаз. Они делают глаза более выразительными, имитируют густые ресницы и тень, падающую от них на верхнее веко. Возможны также в цветном исполнении.
Легкое наполнение губ натуральным оттенком с гармонизацией формы, не выходящей за границы естественного объема.
Новые возможности
К новым возможностям декоративного перманентного макияжа можно отнести уникальную процедуру камуфляжа темных кругов под глазами, которая выполняется в несколько этапов. Очень светлый пигмент, подобраный под цвет кожи, наносится на темные зоны в несколько легких слоев. После заживления светлый пигмент под кожей отражает свет и таким образом темная пигментация становится менее заметной.
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Кажущийся легким эффект от такого перманентного макияжа совсем не легок в исполнении и требует от специалиста опыта и наличия качественной аппаратуры и красителей.
СОВЕТ! Выбирая для себя мастера, посмотрите его работы, познакомьтесь с ним на консультации, заодно увидите, в каких условиях проводится эта серьезная инвазивная процедура. Примерно 30% работ, проводимых в нашем центре – это исправления и удаления некачественного перманентного макияжа. Не доверяйте свое лицо первому встречному мастеру!
Фото: фото PMC
Парамедицинская микропигментация
Данный спектр процедур может решать проблемы эстетически-медицинского характера, связанные с изменением цвета кожного покрова. С помощью микропигментации можно сделать менее заметными такие дефекты, как:
- Рубцы (после травм, операций, в том числе, пластических. Например, рубцы вокруг ареолы после операций по увеличению или уменьшению груди или в околоушной области после круговой подтяжки лица)
- «белые пятна» витилиго (депигментированные зоны кожного покрова)
- Так называемые «растяжки» кожи (после беременности, гормональных изменений или потери веса). Во время процедуры пигмент, специально подобранный под цвет вашей кожи, вводится в поврежденные места. В результате стрии становятся визуально менее заметными из-за окраски, а также более гладкими, так как процедура стимулирует процесс регенерации кожи и кровоснабжения. Таким образом достигается двойной эффект! Это передовой способ, который к тому же еще и более дешевый, чем скажем лазерная шлифовка.
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- Особое место в парамедицинских процедурах занимает работа в деликатной зоне женской груди. После операций по мастэктомии, когда удаляется грудная железа из-за наличия в ней злокачественной опухоли, в дальнейшем имплантируется грудной протез. В этом случае ареола груди отсутствует. Но ее возможно воссоздать при помощи трех-дименсионного рисунка, что прекрасно делают специалисты-художники нашего центра. Сейчас такие процедуры мы проводим бесплатно! Часто в комплекс лечения рака входит лучевая терапия, побочным результататом которой может стать частичная аллопеция (выпадение волос, бровей и ресниц). И в этом случае микропигментирование является прекрасным решением данной проблемы в комплексе, не только для женщин, но и для мужчин и эти процедуры мы предлагаем с 50% скидкой.
- По аналогии с восстановлением ареолы груди, возможно также «восстановить» рисунок пупка, если он был удален в результате операций в области живота.
Фото: фото PMC
СОВЕТ! Обязательна подробная консультация со специалистом перед проведением парамедицинского камуфляжа. Необходимо понять, возможна ли работа с данным дефектом по медицинским показаниям. Также необходимо сделать цветовой тест, чтобы подобрать пигмент, максимально приближенный к цвету вашей кожи.
Абсолютная новинка!
Микропигментация кожи головы. Визуальное решение проблемы выпадения волос Трихопигментация.
Фото: фото PMC
Пигментация кожи головы – новейшая процедура на латвийском рынке и на профессиональном уровне представлена только в нашем центре. Это оптимальное, доступное, не хирургическое визуальное решение проблемы выпадения волос любой этиологии.
В процессе пигментации краситель с помощью специального аппарата вводится в верхний слой кожи микроточками. Каждая точка повторяет индивидуальный бритый волосяной фолликул, что в совокупности создает иллюзию равномерно выбритой головы. Данная технология также может создать эффект густоты волос на местах их поредения (эффект густоты), в данном исполнении она подходит также и женщинам.
Пигментация кожи головы визуально корректирует следующие проблемы:
- Облысение (андрогенетическая алопеция, диффузная алопеция)
- Потеря волос, полная или локальная (Alopecia totalis, Alopecia areata)
- Рубцы посттравматические, послеоперационные, рубцы после пересадки волос.
СОВЕТ! Если Вы столкнулись с проблемой выпадения волос, очень важно вовремя найти причину недуга. Необходимо точно понимать, что происходит и что является фактором, провоцирующим выпадение волос, и затем искать решение проблемы. Процедуру трихопигментации можно проводить практически на любом этапе терапии после консультации с трихологом или специалистом нашего центра.
Фото: фото PMC