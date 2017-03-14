5 лет идеальной работы. Центр профессиональной микропигментации PMC

Уже 5 год успешно развивается и работает на латвийском рынке центр профессиональной микропигментации PMC. Это самый большой и единственный центр не только в Латвии, но и в Прибалтике, где предлагаются услуги высоко квалифицированных специалистов в сфере современной микропигментации.

Cовременнaя микропигментация. Особенности и уникальные возможности применения

Почти каждая женщина знает, что такое перманентный макияж. Всем известно, что с помощью специальной аппаратуры и красителей можно нарисовать брови, стрелки на глазах и губы, и этот рисунок будет держаться на коже несколько лет. Но дело в том, что перманентный макияж является лишь частью уникальной процедуры – микропигментации, возможности которой намного шире и не ограничиваются только лицом.

Специалисты из центра профессиональной микропигментации РМС, который работает на рынке Латвии уже 5 лет, познакомят вас с современными тенденциями как перманентного макияжа в частности, так и микропигментации в целом.

Фото: пресс-фото PMC

Декоративная микропигментация. Перманентный макияж

Если говорить о перманентном макияже, то мы пропагандируем и специализируемся на легких , полупрозрачных техниках исполнения. Так называемый «макияж без макияжа» - это легкое подчеркивание и гармонизация природных черт лица. Большинство наших клиентов не хотят, чтобы вмешательство было заметно, поэтому выбирают такие техники исполнения, как:

Техника «волоски» для бровей. Самая сложная в исполнении техника, поэтому предлагается не многими мастерами на латвийском рынке. Обеспечивает эффект более густых бровей правильной формы, не выходящих за рамки возможного природного роста волосков. Подходит даже мужчинам и незаменима для клиентов с алопецией (полным отсутствием волос на голове и лице).

Фото: пресс-фото PMC

Теневые стрелочки для глаз. Они делают глаза более выразительными, имитируют густые ресницы и тень, падающую от них на верхнее веко. Возможны также в цветном исполнении.

Легкое наполнение губ натуральным оттенком с гармонизацией формы, не выходящей за границы естественного объема.

Новые возможности

К новым возможностям декоративного перманентного макияжа можно отнести уникальную процедуру камуфляжа темных кругов под глазами, которая выполняется в несколько этапов. Очень светлый пигмент, подобраный под цвет кожи, наносится на темные зоны в несколько легких слоев. После заживления светлый пигмент под кожей отражает свет и таким образом темная пигментация становится менее заметной.

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Кажущийся легким эффект от такого перманентного макияжа совсем не легок в исполнении и требует от специалиста опыта и наличия качественной аппаратуры и красителей.

СОВЕТ! Выбирая для себя мастера, посмотрите его работы, познакомьтесь с ним на консультации, заодно увидите, в каких условиях проводится эта серьезная инвазивная процедура. Примерно 30% работ, проводимых в нашем центре – это исправления и удаления некачественного перманентного макияжа. Не доверяйте свое лицо первому встречному мастеру!

Фото: фото PMC

Парамедицинская микропигментация

Данный спектр процедур может решать проблемы эстетически-медицинского характера, связанные с изменением цвета кожного покрова. С помощью микропигментации можно сделать менее заметными такие дефекты, как:

Рубцы (после травм, операций, в том числе, пластических. Например, рубцы вокруг ареолы после операций по увеличению или уменьшению груди или в околоушной области после круговой подтяжки лица)

«белые пятна» витилиго (депигментированные зоны кожного покрова)

Так называемые «растяжки» кожи (после беременности, гормональных изменений или потери веса). Во время процедуры пигмент, специально подобранный под цвет вашей кожи, вводится в поврежденные места. В результате стрии становятся визуально менее заметными из-за окраски, а также более гладкими, так как процедура стимулирует процесс регенерации кожи и кровоснабжения. Таким образом достигается двойной эффект! Это передовой способ, который к тому же еще и более дешевый, чем скажем лазерная шлифовка.

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Особое место в парамедицинских процедурах занимает работа в деликатной зоне женской груди. После операций по мастэктомии, когда удаляется грудная железа из-за наличия в ней злокачественной опухоли, в дальнейшем имплантируется грудной протез. В этом случае ареола груди отсутствует. Но ее возможно воссоздать при помощи трех-дименсионного рисунка, что прекрасно делают специалисты-художники нашего центра. Сейчас такие процедуры мы проводим бесплатно! Часто в комплекс лечения рака входит лучевая терапия, побочным результататом которой может стать частичная аллопеция (выпадение волос, бровей и ресниц). И в этом случае микропигментирование является прекрасным решением данной проблемы в комплексе, не только для женщин, но и для мужчин и эти процедуры мы предлагаем с 50% скидкой.

По аналогии с восстановлением ареолы груди, возможно также «восстановить» рисунок пупка, если он был удален в результате операций в области живота.

Фото: фото PMC

СОВЕТ! Обязательна подробная консультация со специалистом перед проведением парамедицинского камуфляжа. Необходимо понять, возможна ли работа с данным дефектом по медицинским показаниям. Также необходимо сделать цветовой тест, чтобы подобрать пигмент, максимально приближенный к цвету вашей кожи.

Абсолютная новинка!

Микропигментация кожи головы. Визуальное решение проблемы выпадения волос Трихопигментация.

Фото: фото PMC

Пигментация кожи головы – новейшая процедура на латвийском рынке и на профессиональном уровне представлена только в нашем центре. Это оптимальное, доступное, не хирургическое визуальное решение проблемы выпадения волос любой этиологии.

В процессе пигментации краситель с помощью специального аппарата вводится в верхний слой кожи микроточками. Каждая точка повторяет индивидуальный бритый волосяной фолликул, что в совокупности создает иллюзию равномерно выбритой головы. Данная технология также может создать эффект густоты волос на местах их поредения (эффект густоты), в данном исполнении она подходит также и женщинам.

Пигментация кожи головы визуально корректирует следующие проблемы:

Облысение (андрогенетическая алопеция, диффузная алопеция)

Потеря волос, полная или локальная (Alopecia totalis, Alopecia areata)

Рубцы посттравматические, послеоперационные, рубцы после пересадки волос.

СОВЕТ! Если Вы столкнулись с проблемой выпадения волос, очень важно вовремя найти причину недуга. Необходимо точно понимать, что происходит и что является фактором, провоцирующим выпадение волос, и затем искать решение проблемы. Процедуру трихопигментации можно проводить практически на любом этапе терапии после консультации с трихологом или специалистом нашего центра.

Фото: фото PMC