Ученые призвали перестать чистить овощи

Привычка очищать плоды от кожуры делает здоровье человека более уязвимым перед болезнями. К такому выводу пришли исследователи в области питания из США.

Авторы нового проекта, научные работники из Калифорнийского университета в Сан-Диего, пришли к любопытному выводу относительно употребления овощей с кожурой. Специалисты установили:

если в рационе человека постоянно присутствуют овощи с кожурой, неважно в каком виде - обработанном или сыром, его пищеварение улучшается, а иммунные реакции на патогены становятся более выраженными.

В пользу такого вывода говорят данные, полученные во время эксперимента. В рамках этого испытания добровольные участники были разделены на две группы: в одной регулярно ели овощи с кожурой, а в другой – очищенные от нее. Такого питания испытуемые придерживались в течение месяца.

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При подведении итогов выяснилось, что употребление в пищу кожуры существенно укрепляет иммунитет у людей.

«У тех, кто употреблял овощи, не очищая их, увеличилась сопротивляемость организма перед вирусами, а кроме того, подобная диета оказала положительное воздействие на пищеварительный тракт», - говорится в отчете авторов исследования.

В то же время специалисты отмечают, что кожура овощей относится к разряду «тяжелой» для переваривания еды, способной провоцировать вздутие и газы.

Это, по словам экспертов, «расплата» за употребление содержащейся в кожуре клетчатки – главного пищевого ингредиента, улучшающего состояние кишечной микрофлоры и связанного с ней иммунитета.

Ранее исследование, проведенное в стенах Университета штата Висконсин, показало, что кожура плодов может быть полезнее, чем их мякоть, – это, например, верно в отношении яблок.

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