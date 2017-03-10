8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, посмотрев себе в глаза

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Kris Abildgaard

Глаза - это зеркало не только души. Они могут очень многое сказать о здоровье всего организма. И некоторые симптомы вы можете распознать самостоятельно, не тратя внушительные суммы на офтальмолога!

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Вот 8 таких признаков:

1. Упрямый ячмень. Если у вас когда-нибудь был ячмень на глазу, вы знаете, как это больно и неприятно. Хотя обычно эта зараза, представляющая собой вздутие на веке, вызванное закупориванием сальной железы, длится всего несколько дней, иногда ячмень не проходит месяцами. Если у вас случился такой упрямый ячмень, это может быть нечто более серьезное.

Ячмень, не проходящий месяцами, может оказаться редкой разновидностью рака, которая называется карциномой сальной железы.

Не откладывайте визит к врачу!

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2. Выпадение бровей. Выпадение бровей может происходить по ряду причин, включая старение, стресс и недостаток питательных веществ. Кроме того, это может быть симптомом гнездной алопеции (очагового облысения), хотя это маловероятно: эта болезнь поражает лишь 0,1% населения.

Более вероятная причина — нарушение работы щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет работу организма и нарушает выработку разных гормонов, что может привести к облысению. Проверьте щитовидку!

3. Помутнение зрения. В наше время многие профессии требуют постоянного сидения за компьютером. А многочасовое созерцание яркого экрана часто приводит к тому, что к концу рабочего дня в глазах начинает двоиться.

Это столь распространенный синдром, что он даже получил название «цифровая усталость глаз»;

этот термин описывает ряд нарушений зрения, вызванных длительным использованием компьютера, планшета, читалки и мобильного телефона.

Если вы испытываете помутнение зрения в конце дня, обратитесь к врачу за советом.

4. Слепые пятна. Если у вас когда-нибудь были слепые пятна в поле зрения, вы знаете, что это довольно пугающе само по себе. Но вдобавок слепые пятна могут означать приближение мигрени, особенно в сочетании с волнистыми линиями и яркими вспышками.

Если у вас возникают слепые пятна, после которых случаются головные боли, обратитесь к врачу, чтобы выявить причину и, возможно, найти способ предотвращать этот симптом.

5. Пучеглазие. Пучеглазие — типичный симптом гипертиреоза;

это болезнь, при которой щитовидная железа чересчур активна. Другое название этого аутоиммунного заболевания — базедова болезнь.

Один из симптомов базедовой болезни называется «офтальмопатия Грейвса»: глазные веки втягиваются, из-за чего глаза кажутся больше и выпучиваются. Этот симптом наблюдается почти у 30% больных гипертиреозом, причем у 5% — в острой форме. Так что если вы замечаете пучеглазие — обратитесь к врачу!

6. Пожелтение глазных белков. Этот симптом очень заметен, так что вы сразу поймете, если он у вас возникнет.

Желтуха — пожелтение кожи и белков глаз — может возникать у новорожденных с печеночной недостаточностью, но встречается и у взрослых.

Во взрослом возрасте это свидетельствует о проблемах с печенью, желчным пузырем или желчным протоком. Обратитесь к врачу, как только заметите пожелтение!

7. Помутнение зрения при диабете. Если у вас диабет, вам следует с особенным вниманием относиться к своему здоровью. У диабетиков повышается риск глазных болезней, в том числе так называемой диабетической ретинопатии.

Диабетическая ретинопатия — результат повреждения кровеносных сосудов светочувствительных тканей в глубине глаза (сетчатки).

Она поражает кровеносные сосуды всего глаза и может стать причиной слепоты. Если вы диабетик и испытываете помутнение зрения — безотлагательно обратитесь к врачу!

8. Двоение в глазах, помутнение или потеря зрения. Любые перемены зрения вызывают тревогу. Глаза — важнейший орган. Поэтому, если вы испытываете двоение в глазах, помутнение или потерю зрения, не тяните — обратитесь к врачу немедленно! Помимо всего прочего, это распространенные симптомы сердечного приступа.

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