Не надо лекарств: 5 продуктов, которые мгновенно справятся с изжогой

Кто из нас не ел вредную вкуснятину, зная, что потом об этом пожалеет? Однако у тех, кто страдает от кислотного рефлюкса, или гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), это происходит чаще, чем хотелось бы.

У многих из нас периодически возникает изжога, но около 20% людей страдают гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), когда такие симптомы появляются более двух раз в неделю в течение нескольких недель.

Если это применимо к вам - немедленно обратитесь к врачу! Попытайтесь не есть за 2-3 часа перед сном и избегайте жирной или острой пищи и алкогольных напитков.

Но есть и хорошие новости: можно уменьшить дискомфорт, включив определенные продукты в свой рацион.

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Вот некоторые продукты, которые облегчат симптомы рефлюкса:

1. Яблочный уксус. Кислотность яблочного уксуса помогает предотвратить симптомы изжоги и даже успокоить ее, если она уже появилась.

Кислотный рефлюкс иногда может быть результатом недостаточного количества желудочной кислоты, поэтому употребление этого уксуса может помочь решить проблему.

Вам не обязательно пить его в чистом виде. Полейте им овощи или добавьте его в винегрет.

2. Зеленые бобы. Не у всех овощей низкая кислотность, и если вы склонны к рефлюксу, обратите внимание на этих зеленых парней. Зеленые бобы - отличный источник магния, минерала, который также оказывает успокаивающее действие. Поджарьте их с лимоном и небольшим количеством оливкового масла и получится простой гарнир.

Не любите зеленую фасоль? Спаржа и сельдерей оказывают такое же воздействие на пищеварительную систему.

3. Коричневый рис. Коричневый рис - мягкое цельное зерно, которое обогатит вас клетчаткой. Подавайте его с тушеной курицей или жареным лососем.

Только помните, что не нужно жарить рис или есть его с чем-то жареным, так как это почти гарантирует вам болевые ощущения.

Если вам надоел обычный неочищенный рис, есть еще один отличный вариант – фарро. Добавьте разнообразие в свой рацион и наслаждайтесь жизнью без изжоги.

4. Бананы. Бананы - это щелочной продукт, который также нейтрализует кислоты, защищая ваш желудок. Бананы богаты калием, подщелачивающим минералом в организме. Сделайте смузи, который вам будет еще легче переварить.

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Не любите бананы? Дыня - еще один полезный плод, который поможет избежать симптомов кислотного рефлюкса.

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5. Фенхель. Чай с фенхелем, масло или семена этого растения – очень полезное противовоспалительное средство для пищеварительного тракта.

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Соединения в фенхеле помогают успокоить желудок, а также содержат большое количество клетчатки, что способствует здоровому пищеварению.

Добавляйте нарезанный фенхель в салаты и горячие блюда и наслаждайтесь уникальным ароматом.

А как вы боретесь с рефлюксом? Расскажите нам в комментариях!

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