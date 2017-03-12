Связь белого хлеба и полноты не подтвердилась

 

Фото: Flickr/by jeffreyw

Многие женщины отказываются от белого хлеба из диетических соображений, но правильно ли это? Данные, полученные при исследовании ученых в Израиле, показали, что такой отказ является напрасной жертвой: белый хлеб не связан напрямую с лишними килограммами.

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«Вопреки распространенному мнению белый хлеб не обязательно является причиной развития ожирения», - такое заявление озвучили специалисты из Института Вейцмана. Научными работниками был проведен эксперимент, в ходе которого испытуемые употребляли разные виды хлеба.

В результате учеными не было обнаружено, что какой-то вид хлеба влияет на вероятность появления лишнего веса в большей степени, чем другой.

В частности, испытания продемонстрировали: после употребления любого хлеба, как «плохого» белого, так и «хорошего» домашнего на натуральной закваске, могут проявляться совершенно одинаковые реакции организма. К таковым, по словам ученых, относятся, в первую очередь, рост уровня сахара в крови и интенсивность инсулинового ответа, непосредственно влияющие на самочувствие и склонность к полноте.

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При условии, что человек ест хлеб умеренно, для его фигуры не имеет принципиального значения, какой именно хлеб употребляется, убеждены авторы исследования.

«За увеличение веса отвечает прежде всего кишечный микробиом, что является индивидуальным фактором для каждого конкретного человека»,

- поделились мнением авторы исследования.

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