Дантисты выбрали лучшие продукты для зубов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

В ряде продуктов питания содержатся биологически активные вещества, которые помогают укрепить эмаль зубов и улучшить состояние полости рта в целом. Такое заявление озвучили специалисты, представляющие Американскую стоматологическую ассоциацию.

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Сотрудники American Dental Association призвали к более тщательному контролю над состоянием зубов. Они отметили, что некоторые распространенные привычки портят зубы значительнее, чем многие себе представляют.

В частности, сообщили стоматологи,

зубы сильно портятся из-за привычки грызть кубики льда, а также при злоупотреблении леденцами от кашля. В первом случае образуются трещины в эмали, во втором – усиливается активность опасных бактерий.

Также, по словам медиков, чересчур вредными для полости рта могут стать некоторые виды сладких изделий.

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«В первую очередь это мармелад, сухофрукты, карамель и драже, которые могут застревать в зубах, а также сладкие и спортивные напитки, фруктовые соки, которые содержат избыток сахара, служащего пищей для бактерий, а также кислоты, способные повредить эмаль зубов», – таков вердикт врачей из American Dental Association.

В то же время специалисты подтвердили: некоторые продукты в действительности могут помочь укрепить зубную эмаль зубов и улучшить состояние микрофлоры во рту.

Они составили список, в который включены следующие продукты:

- молочные - молоко, сыр и натуральный йогурт, которые, по словам специалистов, особенно богаты кальцием;

- зелень и миндаль - лучшие растительные источники кальция;

- яйца, рыба, мясо и птица – наиболее предпочтительные поставщики фосфора;

- сладкий картофель, морковь, рыба – лидеры по содержанию витамина А;

- зеленый чай – его компоненты укрепляют ткани и защищают от воспалений.

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