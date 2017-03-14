Дантисты выбрали лучшие продукты для зубов

В ряде продуктов питания содержатся биологически активные вещества, которые помогают укрепить эмаль зубов и улучшить состояние полости рта в целом. Такое заявление озвучили специалисты, представляющие Американскую стоматологическую ассоциацию.
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Сотрудники American Dental Association призвали к более тщательному контролю над состоянием зубов. Они отметили, что некоторые распространенные привычки портят зубы значительнее, чем многие себе представляют.
В частности, сообщили стоматологи,
зубы сильно портятся из-за привычки грызть кубики льда, а также при злоупотреблении леденцами от кашля. В первом случае образуются трещины в эмали, во втором – усиливается активность опасных бактерий.
Также, по словам медиков, чересчур вредными для полости рта могут стать некоторые виды сладких изделий.
«В первую очередь это мармелад, сухофрукты, карамель и драже, которые могут застревать в зубах, а также сладкие и спортивные напитки, фруктовые соки, которые содержат избыток сахара, служащего пищей для бактерий, а также кислоты, способные повредить эмаль зубов», – таков вердикт врачей из American Dental Association.
В то же время специалисты подтвердили: некоторые продукты в действительности могут помочь укрепить зубную эмаль зубов и улучшить состояние микрофлоры во рту.
Они составили список, в который включены следующие продукты:
- молочные - молоко, сыр и натуральный йогурт, которые, по словам специалистов, особенно богаты кальцием;
- зелень и миндаль - лучшие растительные источники кальция;
- яйца, рыба, мясо и птица – наиболее предпочтительные поставщики фосфора;
- сладкий картофель, морковь, рыба – лидеры по содержанию витамина А;
- зеленый чай – его компоненты укрепляют ткани и защищают от воспалений.Еще по этой теме