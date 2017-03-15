Наука официально разрешила есть упавшую на пол пищу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by jvoves

Ученые официально разрешили людям употреблять пищу, которая упала на пол. Оказывается, в плане угрозы заражения разными бактериями это безопасно, но только при соблюдении правил пяти секунд.

Популярное правило о том, что упавшую на пол пищу можно подобрать и съесть, если успеть это сделать за 5 секунд, многократно опровергалось различными исследователями. Но ученые из Aston University в Великобритании неожиданно заявили о том, что

упавшие на пол продукты можно смело употреблять в пищу, если их подобрали быстро и на них нет видимых следов загрязнений.

Эти выводы были сделаны после изучения количества бактерий на различных продуктах, на полу и вновь на продуктах после их падения на пол.

«Пища с очень малой степенью вероятности впитывает в себя вредные бактерии за те несколько секунд, которые она находится на полу, - говорится в заключение ученых. - Конечно, если вы видите, как ваши продукты покрылись грязью или пылью, их не следует есть, но пищу без видимых признаков загрязнения употреблять можно. Требуется лишь быстро подобрать ее с пола».

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В ходе эксперимента ученые специально покрыли ламинат 10 млн бактерий, что в сотни раз больше, чем в среднестатистическом жилище. Затем на этот ламинат роняли тосты, бисквиты, пасту и разного рода клейкие по консистенции сладости. Ученые фиксировали, как много бактерий успевает перебраться на пищу за 3 и за 30 секунд.

Тосты и бисквиты «подбирали» от 20 до 50 бактерий, и это количество почти не изменялось со временем. А ведь вредной дозировкой для здоровья считаются 10 000 бактерий.

Паста собирала 2 500 бактерий за три секунды и до 7 500 за 30 секунд. И лишь клейкие сладости действительно накапливали максимальное число бактерий благодаря своей текстуре.

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