Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Даже алкоголь, который всегда объявлялся врагом здоровья, как выяснилось, может быть полезен – причем для мозга. К неожиданным выводам о позитивном эффекте спиртных напитков пришли ученые в Лондоне, о чем проинформировало Федеральное агентство новостей.

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Положительное влияние выпитого алкоголя, как установили ученые, может испытывать зона мозга, ответственная за память. Но таков эффект только небольшого опьянения.

Исследователи обнаружили, что состояние «подшофе» оптимизирует функции памяти.

«Легкое опьянение защищает память от поступления ложной информации, позволяя воспроизвести мельчайшие детали произошедшего»,

- заявили клиницисты.

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Учеными были проведены эксперименты. Группе из 80 добровольцев показали видео того, как криминальная пара совершала ограбление ювелирного магазина. После просмотра людей разделили на три группы, в одной из которых участники выпили немного спиртного. Во второй людям дали пива, якобы безалкогольного, а в третьей не пили ничего.

Дальнейшая проверка показала:

именно участники тех групп, где выпивали содержащие алкоголь напитки, смогли до мельчайших подробностей воспроизвести показанное видео.

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