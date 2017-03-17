С VC4 операции на венах проводят под гипнозом

Начиная с XXI века гипноз признан и используется в странах Запада как сильное терапевтическое средство. Гипноз применяется в таких разных сферах, как боль, онкология, психиатрия, педиатрия, гинекология, хирургия и др. К тому же гипноз связан с традиционными приемами врачевания. Сейчас в Veselības centrs 4 операции на венах тоже могут быть выполнены под гипнозом. Такой возможности пока нет больше нигде в Латвии и в странах Балтии.

Гипноз – альтернатива седативным и обезболивающим средствам

После успешно проведенной лазерной операции на венах сосудистый хирург Жорж Жабур удовлетворенно признает, что современные операции вен являются малоинвазивными и при их проведении нет необходимости в общей анестезии. Однако встречаются пациенты, которые боятся операций и поэтому не желают быть в сознании, пока их оперируют. Таким пациентам хирург, как правило, предлагает седативные (успокоительные) средства или операцию под общим наркозом. «Конечно, у нас есть хорошие надежные лекарства, однако во многих случаях общая анестезия противопоказана, и вообще это серьезное испытание для организма. Поэтому гипноз, который годами успешно применяется во многих европейских странах, представляет собой альтернативу седативным и обезболивающим медикаментам в традиционной медицине, облегчающую страх перед операцией и воспоминания о ней», – считает д-р Жорж Жабур.

Гипноз и гипнотерапевтическое обезболивание щадяще воздействуют на организм человека, не имеют неприятных побочных явлений, после оперативного вмешательства пациентам легче прийти в себя – это происходит быстрее, без тошноты, рвоты и головокружений. Во время операции под гипнозом пациент спокоен, дышит равномерно и ритмично, что значительно облегчает врачу работу. Как подчеркивает д-р Жорж Жабур, часто пациент бывает взволнован, и тогда происходит спазм вены (она сжимается), а это может затруднить введение катетера в вену и ход операции.

Конечно, не всех пациентов можно оперировать под гипнозом. Подходит ли пациенту гипноз и гипнотическое обезболивание, решает хирург во время беседы с больным. Научно доказано, что боль крайне субъективна. Подлинное место обитания боли – в голове человека, а гипнотерапия способна преобразовать боль в другие ощущения. «Со стороны все выглядит совершенно невинно – во время операции вроде бы идет обычный разговор между гипнотерапевтом и пациентом, которого вводят в такой мир, где нет места боли. У каждого человека индивидуально в подсознании есть свой способ справиться с болью, а под руководством гипнотерапевта он может получить доступ к резервам своего подсознания – воспоминаниям, сновидениям, фантазиям, которые срабатывают как чудодейственное средство. Это прогулка человека по одному ему ведомым просторам воображения. Ничто не навязывается, никто никем не манипулирует – гипнотерапевт работает как осведомленный спутник, который уводит человека к нему самому – то есть к его внутренним ресурсам», – поясняет д-р Жорж Жабур.

История, которой более двух веков

В отличие от остальных направлений современной психотерапии, история гипноза насчитывает не годы или десятилетия, а века. Традиционно предшественником современной гипнотерапии считается Франц Месмер (1734-1815), веривший, что существует универсальное вещество, дестабилизация которого вызывает заболевания. Он работал над тем, чтобы сохранить это вещество в стабильном состоянии. Однако несомненная удача Ф. Месмера была связана с его работой с воображением пациента. В XIX веке работу продолжили несколько врачей, успешно использовавших гипноз не только в лечении психологических заболеваний, но и как анестезию при хирургических операциях.

Хотя медикаментозная анестезия заставила применение гипноза в хирургии уступить свои позиции и психоанализ по Фрейду стал доминировать в психотерапии, гипнотерапия благодаря своим обширным достижениям и широким возможностям использования до сих пор остается популярной и адаптивной формой терапии. «Во многих лечебных практиках можно наблюдать отрицательное или положительное воздействие ума на тело, и эти соматические и психологические интерактивные феномены используются в гипнозе. Гипнотерапия может применяться сама по себе как простая релаксационная терапия или совместно с другими направлениями психотерапии», – говорит практик гипнотерапии Даце Ролова.

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С помощью гипноза можно решать проблемы эмоционального, психологического, а иногда и физического характера. Его применяют при лечении расстройств настроения, ума или эмоций, широкого спектра психологических проблем, в том числе вредных привычек, социальных трудностей, недостатка уверенности в себе, волнения перед экзаменами, фобий, панических атак и депрессий. Гипноз очень широко применяют для улучшения спортивных достижений, развития творческого начала, улучшения памяти и способности сосредоточиться. Клинический гипноз по Эриксону имеет и другие клинические и медицинские приложения, в том числе до- и послеоперационный уход, анестезия и боль. Многие физические проблемы, такие как кожные заболевания, мигрень, синдром быстрой возбудимости, тоже очень хорошо поддаются лечению гипнозом. Это лишь краткий обзор проблем, вызванных современным миром и современным образом жизни, которые можно успешно лечить гипнозом.

Что происходит при гипнотерапии?

Гипнопрактик начинает работать с клиентом как минимум за 2-3 недели до операции. Это 1 или 2 визита, где клиента знакомят с процессом гипноза, который будет во время операции. Гипнопрактик в беседе узнает, насколько велик уровень страха и тревоги у клиента и нужно ли устранить еще и фобию. На такой встрече инсценируется сеанс клинического гипноза по Эриксону, который будет использован при операции.

Во время операции при помощи клинического гипноза по Эриксону уменьшается ощущение страха и тревоги, уменьшается доза анестезирующих средств или они вообще не применяются, в течение всего времени операции гипнопрактик поддерживает вербальный контакт с пациентом. Во время визитов клиента знакомят со всем, что будет происходить во время операции, его готовят и обучают сотрудничеству с гипнопрактиком. Цель терапии – «погружение» клиента в транс.

Современная гипнопсихотерапия, основанная на множестве исследований, включает в себя индукцию, лечебную фазу и завершающую фазу.

«Гипнотерапевт, практикующий мягкое, или косвенное, внушение в рамках клинического гипноза по Эриксону, действует согласно принципу утилизации через адаптивные команды. Это сотрудничество представляет собой психотерапевтический диалог, общение. Таким образом психотерапевт выражает свои идеи в различных модальностях – через ощущения, образы, движения. Используются репрезентативные системы пациента – слух, зрительные образы, кинестетическая и соматическая информация. Во время сеанса гипнотерапии он может свободно выражать свои эмоции и задавать вопросы. Важно, чтобы человек сигнализировал о том моменте, когда он встречается с каким-либо своим воспоминанием, переживанием. Со стороны гипнопрактика это содействие индивида во время сеанса соответствующим образом поддерживается в вербальной или невербальной форме – ратифицируется. Гипнопрактик принимает во внимание цели пациента – что он или она желает из этого извлечь. Согласно новейшим данным нейропсихологии и психокибернетики, наше бессознательное – неисчерпаемый резервуар здоровой энергии. Известно, что транс приводит в действие центры головного и спинного мозга. В это время в центральной нервной системе человека, во всех внутренних органах и в крови происходят положительные изменения на генном уровне», – рассказывает Даце Ролова.