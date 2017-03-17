5 вещей, которые нужно знать об обследовании и лечении вен на ногах

Различные исследования свидетельствуют о том, что проблемы с ножными венами встречаются почти у 80 % женщин и чаще всего причина этих проблем – работа, где приходится подолгу сидеть или стоять. Если ты тоже хочешь проверить состояние своих ног или полечить их, имеет смысл прислушаться к советам ведущего специалиста Baltijas Vēnu klīnika при Veselības centrs 4 (VC4) – сосудистого хирурга, флеболога Интса Удриса.

Быстро, безошибочно и без боли

1. Так как невооруженным глазом первые признаки заболевания вен и скрытые формы варикоза заметить невозможно, обычно применяют дуплексную сонографию (Duplex USG), представляющую собой «золотой стандарт» в обследовании вен.

2. Более быстрый и безошибочный результат обследования дают установки ультрасонографии премиум-класса, которые точно определяют рефлюкс, т.е. поток крови в венах и артериях. Это особенно важно, если вены больные и подлежат операции. Дуплексная сонография – помощник номер один при выборе самого подходящего метода операции и определении объема планируемой операции.

Визитная карточка врача: ИНТС УДРИС

3. Чтобы обследование не пришлось повторять и была уверенность в том, что результат верен, важно, чтобы у врача был сертификат специалиста по сосудистой ультрасонодопплерографии и соответствующее оборудование для обследования.

4. Диагностика вен дает точную информацию лишь тогда, если пациент обследуется стоя или в наклонном положении ногами вниз, чтобы сила притяжения правильно действовала на кровоток. Используется специальный флебологический стол, где пациент может смело опереться и уверенно себя чувствовать.

Варикозное расширение вен -- лечение

5. Современное обследование сосудов на ультрасонографе – быстрое, безболезненное и безвредное, так что его можно проходить и в профилактических целях. Диагностика длится минут 10-20, пациент получает результат сразу после обследования.

Безопасно, точно и с возможностью выбора

1. Прежде чем идти на операцию, нужно убедиться в том, что клиника может предложить пациенту все новейшие методы лечения вен, используемые и признанные в мире в настоящее время. Эти методы мало травмируют, не оставляют шрамов, болевые симптомы после операции сводятся к минимуму и выздоровление происходит очень быстро, так как вену не удаляют, а закупоривают путем инъекций – потом она зарастает соединительной тканью. Широкий спектр методов лечения (паровой микроимпульсный, радиочастотный, биоклей, лазер, склеротерапия и др.) позволяет выбрать наиболее приемлемый для пациента с учетом формы заболевания и финансовых возможностей.

Pадиочастотная операция по удалению варикозных вен

2. Чтобы операция на венах прошла без ошибок, предварительно необходимо точно разметить вены маркером, используя метод Duplex USG. Большая вена не видна, поэтому точно отметить ее можно только под ультрасонографическим контролем. Кроме того, те вены, которые видны, когда пациент стоит, перестают быть видны, когда он ложится на операционный стол, поэтому так важно их отметить. Обследовать пациента перед операцией и размечать вены должен сам оперирующий врач.

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3. Для поиска нервных окончаний аппарат ультрасонографии применяют и при обезболивании вен во время любой эндовенозной (то есть такой, которая делается внутри сосудов) операции. Под контролем ультрасонографии по обе стороны вены вводят анестезирующий раствор, который с помощью водной «подушки» как бы отделяет вену от соседних тканей и близлежащих нервов, не позволяя перегреть и повредить их. Вода, входящая в состав физиологического раствора, поглощает теплоту, а добавленные в него обезболивающие и вызывающие спазмы мелких сосудов вещества предотвращают кровотечение. Для обеспечения высокой точности под ультрасонографическим контролем вводят и катетер в вену.

Операция на вены с применением лазерного метода

4. Во избежание осложнений, чтобы заболевание не повторилось и вены не пришлось оперировать заново, важно, чтобы специалисты были опытными и высококвалифицированными. На данный момент внедрители современных флебологических методов в Латвии, руководители международных практических образцовых операций для хирургов и флебологов стран Балтии работают в Baltijas vēnu klīnika при Veselības centrs 4.

5. Технологии нового поколения дают возможность полностью отказаться от общего наркоза, заменяя его местной анестезией. Она не только улучшает видимость и УЗ-контроль во время операции, но является более щадящей и безопасной для пациента, причем дает возможность проведения операций на венах независимо от возраста и общего состояния здоровья. А при операции с использованием цианоакрилата (биоклея) анестезия вообще не требуется, так как это безболезненная процедура. С февраля нынешнего года в Латвии есть также возможность оперировать вены под гипнозом – это альтернатива седативным и обезболивающим средствам, щадящая организм пациента и не имеющая неприятных побочных явлений.

Операция на вены с применением метода паровых микроимпульсов

Не забудь убедиться в том, что:

после операции тебе выдадут пожизненный сертификат качества. Он подтверждает, что клиника гарантирует качество своей работы, и если у пациента впоследствии возникнут проблемы или рецидив на прооперированном участке вен, клиника устранит это бесплатно.

в стоимость операции включены все услуги – консультация до и после операции, одноразовые материалы, анестезия, пребывание в палате и т.д., поскольку есть клиники, где общий счет, включающий все расходы, вручают после операции.

Операция на вены с биологическим клеем

Baltijas Vēnu klīnika при VC4 обладает наиболее богатым опытом среди медучреждений Латвии и Балтии, признана на международном уровне и известна в регионе Северных стран. Клиника постоянно обновляет свое технологическое обеспечение – диагностическое оборудование, лазерные и другие технологии, гарантируя таким образом соответствие своего оснащения высочайшим международным стандартам. Кроме того, VC4 является одним из немногих частных медучреждений Латвии, получивших сертификат ISO. Это гарантирует мировой уровень качества продукции предприятия и сервиса.