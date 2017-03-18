Названы доступные супернапитки для мозга

Врачи рассказали о напитках, чей полезный эффект на мозг остается непревзойденным. Таковыми, по их словам, являются черный и зеленый чай.
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Согласно данным, приведенным в новой публикации The Daily Mail, черный и зеленый чай – это «супернапитки для поддержания здоровья и активности функций мозга». Медики сообщили в статье о том, что ежедневное употребление этих двух видов чая эффективно защищает от развития процессов деменции, препятствуя скоплению в мозге нежелательных компонентов.
«Если вы пьете каждый день чай, то риск деменции у вас снижен на 50%, а при наличии «гена деменции» вероятность образования токсичных отложений в мозге уменьшается на 86%»,
- процитировало врачей издание.
Специалисты ссылаются на результаты исследования, проведенные в стенах Национального университета Сингапура. Его ученые анализировали уровень потребления чая в группе из 957 человек старше 55 лет в течение 12 лет.
Каждые два года добровольцы проходили тестирование на интеллект. Оказалось, люди, постоянно пьющие чай, лучше справлялись с когнитивными тестами. При этом исследователями были учтены такие факторы, как образ жизни, заболевания и уровень физической активности людей.
«В чае много катехинов и теафлавинов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Они защищают мозг от сосудистых повреждений и дегенерации нейронов»,
- объяснили клиницисты высокий позитивный эффект чаепития на мозг.Еще по этой теме