Диетологи назвали новую норму овощей и фруктов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Z Jan/Scanpix

Специалисты пересмотрели прежние нормативы потребления растительной пищи. Они пришли к заключению, что в день необходимо съедать до одного килограмма овощей и фруктов.

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Ежедневное потребление овощей и фруктов должно составлять до 10 порций в день (800 граммов). Данная рекомендация была озвучена учеными из Имперского колледжа в Лондоне.

Британскими специалистами были проанализированы данные, полученные в 95 исследованиях с участием в них почти 2 миллионов человек. В результате они сделали вывод, что

10 порций овощей и фруктов, съедаемых людьми ежедневно, эффективнее всего снижали риск возникновения сердечных приступов, инсультов, онкологических болезней и преждевременной смерти.

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«Существует несколько потенциальных механизмов, благодаря которым фрукты и овощи имеют такие важные преимущества для здоровья. Так,

свежие растительные продукты могут снизить уровень холестерина и кровяное давление, а также улучшить состояние кровеносных сосудов.

Кроме того, овощи и фрукты содержат большое количество компонентов, которые купируют процесс повреждения ДНК и благоприятно воздействуют на кишечную микрофлору», - объяснили эксперты необходимость есть овощи и фрукты.

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