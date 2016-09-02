Вот это тело! Тренер и диетолог 52-летней супермодели раскрыл ее секреты

В 1990-х годах австралийская супермодель Эль Макферсон получила в профессиональных кругах прозвище The Body (Тело) — бесконечные ноги, идеальные пропорции выделяли ее даже среди таких коллег, как Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд. Спустя четверть века у 52-летней манекенщицы столь же безукоризненные формы. Личный тренер и диетолог Эль рассказал, как именно его подопечная противостоит времени и гравитации.

Когда ЗОЖ не был мейнстримом

Сегодня Макферсон не так часто появляется на обложках и подиумах, как раньше, но все еще участвует во многих рекламных кампаниях. Ее рост — 182 сантиметра, параметры фигуры — 92-60-89. Это идеальные данные для модельной карьеры, и обычно требуется немало усилий, чтобы сохранить такие пропорции. Каждая манекенщица выбирает собственные методы.

В 90-е многие девушки предпочитали диету из черного кофе и сигарет «Мальборо», а кое-кто применял и средства погорячее.

Теперь экстремальные методы не в чести — гораздо актуальнее здоровый образ жизни. Но Эль увлеклась ЗОЖ задолго до того, как соответствующий хештег распространился в Instagram. Собственно, еще до самих соцсетей.

Реклама

В 1990-х, на пике славы, Эль записала серию видеотренировок Your Personal Best — The Body («Лучшее тело для вас»).

На фото: слева направо - Эль Макферсон, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл (1990-е)

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Mar 3, 2017 at 9:51am PST

В 2014 году модель основала компанию WelleCo, выпускающую органические велнес-добавки The Super Elixir (производитель утверждает, что, употребляя их, можно отказаться от синтетических витаминных комплексов).

Эль Макферсон на пике карьеры, 1990-е

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Feb 23, 2017 at 1:25am PST

Instagram-аккаунт Макферсон, на который подписаны порядка 220 тысяч пользователей, изобилует ЗОЖ-постами (хотя и не только ими).

Эль Макферсон, 2017 год

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Sep 1, 2016 at 6:19pm PDT

Программа для Эль

Разумеется,

для женщины, так хорошо разбирающейся в питании и тренировках, к тому же ведущей здоровый образ жизни столько, сколько некоторые не живут, нужно было придумать особую фитнес-программу.

Именно такую — простую, но эффективную — и предложил Макферсон ее личный инструктор, ЗОЖ-звезда Джеймс Дюиган. Уже десять лет он тренирует легендарную топ-модель в спортзале и составляет ей программу питания.

Эль в спортзале

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Dec 16, 2016 at 8:53am PST

Дюиган — автор популярных книг о вкусной и, главное, здоровой пище Clean and Lean («Чистота и стройность»). Он разработал план одноименной диеты, позволяющей при необходимости похудеть за две недели, причем не моря себя голодом.

Обязательное правило — человек не должен чувствовать, что он в чем-то жестко ограничен. Джеймс убежден: его разработка не мучает, а оздоравливает организм.

Три кита Clean and Lean — белки, жиры и овощи. Хорошо подойдут мясо цыпленка, рыба, говядина. Их следует употреблять с авокадо, семечками, орехами, шпинатом, сладким картофелем и брокколи.

Фото из Instagram:

Eggs of the day at @bodyism Notting hill. Organic eggs, Paleo toast, avocado. Eggs all day! Oh- and the best coffee in london- try our @cleanandlean coffee. A post shared by James Duigan (@jamesduigan) on Oct 24, 2016 at 2:19am PDT

Еще один важный пункт: на столе не должно быть токсинов. К ним Дюиган категорически относит любые полуфабрикаты и сахар. Не рекомендуются простые углеводы (до свидания, спагетти).

Дюиган также рекомендует снизить потребление кофе (если нет сил отказаться совсем) до одной чашки в день.

Алкоголь тоже не приветствуется, но если без него никак, то разрешается не больше четырех порций в неделю.

Порции соответствует, например, бокал шампанского, или стакан пива, или 30 граммов крепкого напитка.

Макферсон рекламирует свое детище The Super Elixir, 2017 год

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Feb 17, 2017 at 6:18pm PST

Эксперт полагает, что от низкокалорийных молочных продуктов необходимо тоже отказаться — никакой пользы они не приносят.

«Ешьте настоящее масло, йогурт, сыр. Но понемногу», — советует Джеймс. Также Clean and Lean разрешает один «день безалаберности» в неделю: ешь все , что хочется.

Эль Макферсон, 2017 год

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Jan 10, 2017 at 1:16pm PST

Специалист рекомендует включить в рацион побольше зеленых овощей или биодобавку с клетчаткой. По словам Дюигана,

это позволит уменьшить «крылья летучей мыши» — хорошо знакомый многим женщинам недостаток — провисание кожи на верхней части рук, снизу от трицепсов.

Эль Макферсон, 2016 год

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Sep 23, 2016 at 12:04pm PDT

Энергетическая ценность предлагаемой Дюиганом диеты варьируется от 1300 до 1670 килокалорий.

Женщине с небольшим количеством лишнего веса такой рацион позволит терять от одного до двух килограммов в неделю,

но страдающие полнотой могут рассчитывать на более выраженный результат — до пяти килограммов. Диету Джеймса уже опробовали на себе Хью Грант, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кейт Мосс, Лара Стоун и другие знаменитости кино и модного бизнеса.

Еще по этой теме