Ученые предостерегают: не ложитесь спать с мокрыми волосами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Ron Chapple/Scanpix

Исследователи из США сообщили, что привычка ложиться спать с влажными волосами может быть очень вредной для здоровья: их исследования показали, что так нельзя делать, и вот почему.

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Отметим, что многие предпочитают ложиться спать с мокрой головой, поскольку им не хочется тратить время на то, чтобы высушить волосы. Однако такой подход может быть опасным и привести к нежелательным последствиям для организма.

Все дело в том, что человек с мокрыми волосами ложится на подушку, которая также становится от этого влажной. При этом

сама по себе подушка является благоприятной средой для различных бактерий, которые при повышенной влажности быстро размножаются.

В итоге самая незначительная инфекция может попасть в эту влажную среду, окрепнуть, а потом передаться человеку.

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Иногда это может приводить к развитию серьезных заболеваний, иногда такие инфекции вызывают внезапную температуру тела с мышечными болями. При этом возможны даже летальные исходы в результате того, что инфекция с подушки попадает в организм человека.

Кроме того, есть и менее страшные последствия, которые просто сказываются на волосах, если ложиться спать, не высушив их. Так, например,

влажные волосы быстрее подвержены ломке, поэтому в результате они будут выглядеть хуже, болезненно и неопрятно.

Возможны и головные боли, которые возникают от переохлаждения и спазма сосудов головы во время сна. Пробуждение также может быть намного более тяжелым и некомфортным, увеличивается риск развития зуда кожи головы и вообще различных кожных заболеваний.

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