Определен главный для женского здоровья продукт

Этот продукт, считают ученые, обязательно должен присутствовать в рационе питания женщин в силу своего специфического влияния на организм. Номер один для женского здоровья – это авокадо, заявили они.
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Доводы исследователей о том, почему авокадо - главный продукт для женщин, опубликовало издание Нealth info. По словам медработников,
регулярное употребление авокадо помогает нормализовать кровообращение и менструальный цикл за счет комплексного сочетания в этом фрукте витамина B2, железа и меди.
Еще авокадо признан суперфруктом от старения.
«В авокадо в рекордном количестве содержится витамин E, который защищает клетки от разрушительных действий вирусов, что и дает эффект противодействия возрастным изменениям», - рассказали специалисты.
Также в силу высокого уровня олеиновой кислоты в своем составе авокадо активно препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудистой системе. Вдобавок благодаря обилию калия в авокадо его поедание нормализует работу сердца и защищает от отечности.
Ученые отмечают: немногие знают, что
авокадо может заменять мясо и, будучи его растительным аналогом, способствует укреплению мышечной массы и уменьшению жировой прослойки в теле.
Кроме того, исследования показали: авокадо, как мощный природный антиоксидант, предотвращает рак шейки матки и нормализует выработку гормонов.Еще по этой теме