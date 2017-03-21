Иностранные пациенты охотно выбирают Балтийскую клинику вен

Уже более 15 лет лечение заболеваний сосудов ног является одним из исторических приоритетов компании Veselības centrs 4. Балтийская клиника вен и ее филиалы являются новыми, ультрасовременными медицинскими центрами со значимым парком технологий по диагностике и эффективному лечению варикоза вен, которые нельзя найти как единое целое нигде в другом месте в регионе Балтийского моря. Известия о достижениях и возможностях Балтийской клиники вен распространяется широко за пределы Латвии, и ежегодно клинику посещают сотни иностранных пациентов со всего мира, чтобы решить наболевшие проблемы варикоза. Австралия, Бельгия, Германия, Индия, Китай, Парагвай, Швеция... И это далеко не предел.

Балтийская клиника вен постоянно обновляет оборудование, внедряет в практику инновационные, признанные на международном уровне, и все более благоприятные для пациентов методы лечения заболеваний сосудов ног. Балтийская клиника вен отличается своим честным отношением к клиентам, всегда из всего арсенала возможностей подыскивая наилучшее решение, в соответствии с клиническими потребностями и платежеспособностью пациентам. Пациенты высоко ценят возможности выбора – в то время как большая часть флебологических клиник располагает только возможностью лазерного лечения, Балтийская клиника вен предлагает своим пациентам выбрать наиболее подходящий из всех ныне в мире доступных методов, в том числе метод закрытия вен биоклеем (система VenaSealTM).

Почему же иностранные пациенты выбирают именно Балтийскую клинику вен в Риге? В первую очередь это соотношение цены и качества. По сравнению с другими европейскими странами, цены в Балтийской клинике вен в разы дешевле, а если сравнивать стоимость с США и Канадой – это десятки раз. Однако дешевле далеко не значит, что услуги предоставляются хуже. Балтийская клиника вен получила приз качества от Министерства здравоохранения Латвии, а также имеет международный сертификат качества ISO 9001, а самое главное, что качеством довольны пациенты клиники, по советам которых клинику посещают все новые и новые пациенты.

Не маловажную роль играет в выборе клиники для иностранных пациентов играет отсутствие языкового барьера – врачи и персонал Балтийской клиники вен владеют не только русскими и английскими языками, но также и французским, и арабским. Следует также отметить умеренный климат Латвии, который способствует скорейшему восстановлению после процедур.

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Балтийская клиника вен гордится тем, что за последние три года количество иностранных пациентов возросло более чем в 5 раз, и в 2016-ом году в клинике было проведено более чем 200 консультаций и почти 100 операций иностранным пациентам. Это по праву дает возможность Балтийской клинике вен называть себя клиникой мирового уровня.

Следует отметить, что Балтийская клиника вен не только лечит пациентов, но также обучает специалистов из других стран работе с различными методами по лечению варикоза, а также является единственным центром обучения методу закрытия вен биоклеем (система VenaSealTM) в Восточной Европе.

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