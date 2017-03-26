Два доступных фактора продлят вам жизнь

Исследование ученых из Королевского университета в Белфасте показало: регулярный секс и здоровые продукты питания в действительности могут продлить человеку жизнь. Эти два фактора медики связали с выработкой витамина D в организме.

Ирландские исследователи провели серию экспериментов и в результате пришли к заключению, что половое влечение и регулярные занятия сексом способствуют активному производству витамина D человеческим организмом.

Этот витамин взаимодействует с генами долголетия, благодаря чему способен увеличивать среднюю продолжительность жизни,

показали более ранние научные изыскания.

Кроме того, во время во время секса вырабатывается окситоцин – гормон, улучшающий мозговую деятельность. Специалисты утверждают, что заниматься сексом следует не меньше трех раз в неделю – в таком режиме у партнеров существенно снижается вероятность сердечного приступа.

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Что касается рациона питания, то, как заявил руководитель испытаний Эрик Браверман,

в нем обязательно должны присутствовать белковые продукты – особенно если регулярный секс по каким-то причинам недоступен.

Такие продукты помогают организму в выработке гормонов, способствующих хорошему самочувствию – важному условию долголетия.

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