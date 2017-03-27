Др. А. Кушпело: Язвы излечимы!

Трофическая язва – это не только косметическая проблема, но и заболевание. Она влияет на качество жизни, поскольку относится к болезням, о которых не говорят вслух. Поскольку все язвы инфицированы, если концентрация бактерий превышает критический уровень, появляются клинические признаки воспаления – боль, покраснение, отек, выделения и неприятный запах.

«Однако у большинства пациентов, страдающих от длительно незаживающих трофических язв, ошибочное представление о методах их лечения. Чтобы понять происхождение трофической язвы и подобрать соответствующее лечение, необходимо сначала диагностировать причину заболевания,» указывает хирург, специалист по лечению ран SIA Veselības centrs 4 (VC4) Александра Кушпело.

Причиной язвы может быть:

хроническая венозная недостаточность с изменениями трофики кожи;

ишемическая язва, причиной которой является окклюзирующие заболевания артерий;

нейропатическая язва;

посттравматический остеомиелит;

рак кожи с изъязвлениями;

комплекс нескольких вышеупомянутых причин.

Диагностика основана на тщательном сборе анамнеза, клинических анализов, осмотре и «золотом стандарте обследования пациентов» – дуплекс-сканировании подкожных и глубоких вен, сегментной допплерографии и цифровой флебографии. Обязательно необходим посев из язвы с последующим определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Возможно, придется сделать рентген, синтографию, магнитный резонанс, компьютерную томографию и другие обследования.

В зависимости от типа язвы и сопутствующих заболеваний, каждому пациенту назначается индивидуальное лечение. Если, например, ваша соседка вылечила язву какой-либо «самодельной» мазью, это не значит, что вам она поможет. Если необходим результат, нельзя заниматься самолечением и прекращать лечение язвы. Лечение язв – это комплексный целенаправленный процесс, который включает в себя локальную, медикаментозную и компрессионную терапию, особенно в случае трофической язвы венозного происхождения. Применяются перемежающаяся пневмокомпрессия, мануальный и механический лимфодренаж, и пациенту необходимо каждый день использовать компрессионные (эластичные) повязки короткого растяжения или компрессионные чулки II, III функционального класса, которые назначает только врач после соответствующих измерений.

Компрессионная терапия при лечении вен

Сейчас для лечения трофических язв VC4 начинает применять процедуры PRP. Во время процедуры у пациента берут небольшой объем крови, который помещают в специальный аппарат и центрифугируют, в конце цикла получают обогащенную тромбоцитами плазму (PRP). PRP содержит очень много ценных компонентов, например, белки, питательные вещества, факторы роста; их введение в кожу в виде инъекции обеспечивает новый синтез высококачественного коллагена и гиалуроновой кислоты, стимулирующей кровоснабжение и способствующее более эффективному заживлению.

Компрессионные чулки и повязки с различным растяжением вместе с движениями тела увеличивают скорость кровотока примерно в два раза и ускоряют процессы обмена веществ. Компрессионные чулки предназначены как для женщин, так и для мужчин. Однако перед приобретением чулок необходимо проконсультироваться с врачом, который точно измерит ногу и назначит компрессионные чулки соответствующего класса. Для более точного измерения доступно цифровой измерительный прибор нового поколения BodyTronic 600, измеряющий ноги от кончиков пальцев до бедер. С помощью 3D изображения рассчитывается окружность и длина тела, что служит образцом при выборе наиболее подходящего размера компрессионных чулок BAUERFEIND. Для специфического лечения можно также сделать индивидуальные измерения коленей и лодыжек. Этот аппарат не только облегчает проведение измерений, но и ускоряет их!

Следует помнить, что эффект компрессионных чулок зависит от их качества.

Выбирая компрессионные чулки, необходимо обратить внимание на их соответствие требованиям лечения, они не должны менять установленное давление в течение 6 месяцев и быть изготовлены из пропускающего воздух материала – микроволокон, обеспечивать защиту кожи, быть обработанными смягчающими кожу натуральными веществами. К тому же, чтобы компрессионные чулки обеспечили желаемый результат, их необходимо носить регулярно, и они должны точно соответствовать форме и размеру ноги. Неправильное использование чулок может вызвать ухудшение венозного оттока. Поэтому сам пациент не должен начинать компрессионную терапию, а перед покупкой чулок необходимо проконсультироваться с врачом.

Визитная карточка врача: АЛЕКСАНДРА КУШПЕЛО

В основе успешного лечения хронических ран и язв важную роль играет их тщательная очистка от жизненеспособных тканей и микробной пленки, препятствующей заживлению ран. В стандартных медицинских учреждениях применяются различные методы очистки язв – марлю или специальную губку и антибактериальные препараты, ножницы или скальпель и физиологический раствор и т.д., что не только болезненно и травматично (задевают здоровую ткань и кровеносные сосуды), но и не дает желаемого результата. Однако в Латвии сделан шаг в направлении лечения язв, и в «Veselības centrs 4» доступна новейшая технология для очистки язв Soring, когда рана очищается с помощью ультразвуковых волн низкой частоты и физиологического раствора.

Во время процедуры применяемый ультразвук улучшает приток кислорода к тканям, что способствует гибели микробов и улучшает процессы заживления язвы.

Это устройство является щадящим для пациента – процедура проводится амбулаторно под местной анестезией (или без нее). Технология Soring включает в себя наконечники трех видов, с помощью которых можно очень тщательно очистить различные раны (пролежни, ожоги, язвы диабетической стопы, осложненные и незаживающие послеоперационные раны и т.д.), отделяя отмершую ткань и очищая «карманы» раны. В отличие от аппаратов, предлагаемых другими производителями, наконечники этой технологии можно стерилизовать в автоклаве и использовать повторно. Это уменьшает себестоимость этих процедур, и они становятся доступными большему числу пациентов. При применении этого метода количество необходимых очищающих процедур уменьшается, и это устройство дает больше возможностей помочь некоторым категориям пациентов, например, живущим в сельской местности, возможности которых поехать в город и получить высококвалифицированные медицинские услуги ограничены по финансовым соображениям.

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Особое внимание необходимо уделить уходу за раной. Во-первых, ни в коем случае нельзя применять порошок стрептоцида. К сожалению, это средство «цементирует» поверхность язвы. Однако язва заживает, если она достаточно влажная. Чаще всего применяют гидрогели, в состав которых входят контролирующие инфекцию вещества (серебро или йод), а также вещество, способствующее заживлению язвы. Во-вторых, для современных перевязочных материалов установлены конкретные требования. Перевязочный материал следует выбирать, учитывая клиническое состояние язвы, степень и характер инфицирования, а также стадию процесса заживления.

Следует помнить, что лечение трофической язвы – динамический процесс, который может меняться каждый день.

Поэтому выбор перевязочного материала тоже должен быть динамичным – эластичным, потому что нет повязки, которую можно использовать на всех стадиях лечения. Главное, чтобы материал пропускал воздух, был щадящим, абсорбировал избыток влаги и давал заживать язве во влажной среде. Перевязочный материал не должен прилипать к поверхности язвы, он должен уменьшать боль и выдерживать. В Латвии доступны различные перевязочные материалы известных производителей, однако конкретный выбор должен сделать лечащий врач.

«Самое важное условие успешного процесса лечения – мотивация пациента, понимание сути лечения и полное доверие и сотрудничество между пациентом и медицинским персоналом. То, что язвы излечимы, подтвердили международные мультицентровые исследования,» отмечает А. Кушпело.

Скайдрите Тутиня

Пациентка Скайдрите Тутиня с убедительно признает – у доктора Кушпело золотые руки и светлая голова!

Фото: Vc4

Рассказывая о том, как рижанка Скайдрите Тутиня попала к доктору Александре Кушпело, пациентка вспоминает, что все началось несколько лет назад, когда у нее на ноге появилось серьезное заболевание - рожа. Болезнь прогресировала, и дама оказалась в больнице, однако, семейный врач убедила ее посетить хирурга - специалиста по лечению ран др. Кушпело, работающую в медицинском центре «Veselības centrs 4».

Вспоминая первую встречу, пациентка Скайдрите Тутиня отмечает, что доктор активно, всем своим сердцем и душой подключилась к решению проблемы. Полное излечение трофической язвы – процесс длительный, и потому Скайдрите проходит курс лечения у др. Кушпело уже пятый год. Как говорит пациентка – язва была уже практически вылечена, однако, очевидно организм не был достаточно крепким для того, чтобы побороть болезнь окончательно, и через некоторое время язва образовалась снова.

Рассказывая о докторе, Скайдрите кратко и ясно отмечает: «Доктор Кушпело - это доктор с большой буквы – терпеливая, эрудированная, простая в общении. Доктор уделяет много внимания своему пациенту – изучает истоки проблемы, и самое главное - доктор знает, что делает, знает как наилучшим образом достичь успешного результата.

Пациентка Скайдрите поведала, что к доктору Кушпело едут пациенты со всей Латвии, так как рассказы о ее золотых руках и светлой голове передаются по всей стране из «уст в уста».

Скайдрите отметила, что и работающая вместе с доктором медсестричка Индра всегда приветлива и великолепно коммуницирует с пациентами, поэтому, направляясь с визитом к доктору, всегда знаешь, что консультация пройдет в спокойной, чуткой и доброй атмосфере.

Пациентка Скайдрите Тутиня желает доктору Кушпело удачи, здоровья и всего самого наилучшего!

Янис Страутс

Пациент Янис Страутс признает – перед тем как попасть к др. Кушпело, он объездил пол-Латвии!

Фото: Vc4

Путь длиной в 180 км из Апского края к докотору Александре Кушпело пациент Янис Страутс проделывает регулярно. К лечению своей язвы Янис шел долгой дорогой, побывав как в рижских больницах, так и в больницах крупнейших городов Латвии, обращался за помощью и в широко рекламируемые частные клиники, однако, решить проблему так и не удалось. В одной из клиник Янису была даже сделана операция по пересадке кожи под надзором специалистов из Германии, однако, она оказалась неудачной, и проблемы продолжились.

После нескольких лет борьбы с язвой, до слуха Яниса дошла информация, что в медицинском центре «Veselības centrs 4» работает доктор Александра Кушпело, и во время первой консультации доктор сказала только одно - если Янис будет следовать ее указаниям и строго выполнять предписания врача, результаты не заставят себя ждать.

В настоящий момент Янис признает, что с проблемой уже практически покончено, и в основе успеха лежит 100% соблюдение рекомендаций врача. Янис говорит, что в своей жизни лечился у очень многих врачей, но именно Др. Кушпело несомненно заслуживает только самых лучших слов и самой глубокой признательности.

«Пусть не иссякает в работе доктора ее энтузиазм и чуткость в отношении своих пациентов, хотелось бы, чтобы все врачи брали пример с др. Кушпело в том, как следует общаться с людьми!»,- признает Янис и отмечает, всей Латвии следовало бы гордиться таким врачом как Александра Кушпело!

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