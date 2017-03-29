Врачи назвали опасные запахи тела, говорящие о серьезных болезнях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Franck Camhi/Scanpix

Неприятный запах – это не только косметологическая проблема. Согласно данным недавних исследований, проведенных в Швеции, причиной хорошо различимого запаха, исходящего от человека, во многих случаях становятся болезни.

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Группа международных экспертов рассказала, на какие «ароматы» необходимо обращать особенно пристальное внимание. Их доводы опубликовало издание Нealth info.

Так, доктор Роберт Габбей, эксперт из Диабетического центра Джослина при Гарвардском университете, назвал одним из самых опасных фруктовый запах изо рта.

«Фруктовое дыхание», по его словам, может сигнализировать о развитии диабетического кетоацидоза – осложнения, при котором уровень инсулина в организме резко падает,

а сахара, наоборот, повышается, что грозит тошнотой, частым мочеиспусканием, ухудшением состояния и даже смертью.

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Другая разновидность опасных запахов – неприятный «аромат» от ног. Дерматолог Кэмерон Рохсар из нью-йоркской больницы Маунт Синай утверждает: такой запах появляется из-за бактерий и грибка на коже и пальцах ног.

Если зараженную ногу поцарапать и коснуться потом ею других частей тела, будь то область паха или подмышки, зловоние может «прописаться» и в этих областях. Также, по словам врачей,

должны настораживать резко ухудшившиеся запахи кала и мочи. Дурно пахнущий стул может быть знаком непереносимости лактозы, вонючая урина – инфекции мочевыводящих путей.

Не стоит спокойно относиться и к плохому запаху изо рта по утрам. Врачи отметили, что у человека, который регулярно чистит зубы, причиной такого запаха может оказаться невыявленное апноэ – расстройство, из-за которого во время сна прерывается дыхание.

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