Ученые раскрыли мифы о русской бане

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Arne Trautmann/Scanpix

Исследователи из России сообщили, что им удалось раскрыть мифы, которые существуют о русской бане.

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Отметим, что русская баня известна во всем мире наравне с финской сауной, однако не многие в ней были, и

даже среди постоянных ее посетителей распространены мифы о влиянии пара и горячего воздуха на здоровье,

которые не всегда соответствуют действительности.

Ученые решили определить, как именно баня влияет на человеческий организм и опровергнуть существующие в этой области мифы.

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Так, например, считается, что с помощью бани можно исцелиться от 40 недугов. Список болезней, от которых избавляет баня, постоянно меняется, однако не всему стоит верить.

В некоторых случаях баня действительно оказывает положительное воздействие на организм человека, но при этом

ее посещение противопоказано гипертоникам и лицам, имеющим проблемы с сердцем, а также страдающим заболеваниями ЖКТ и кожи.

Ученые говорят, что важно сначала посоветоваться с врачом, а только потом пытаться пробовать на себе лечебную силу парной.

Отметим, что также ранее считалось, что парная — это место очищения от скверны. Ученые говорят, что в таком утверждении есть смысл, поскольку баня позволяет раскрыть поры и очистить кожу от токсинов, что отчасти можно считать очищением от скверны.

Также баня действительно позволяет привести кожу в тонус и заметно ее омолодить: те, кто регулярно ходит в баню, как правило, дольше выглядят моложе своих лет, реже жалуются на проблемы со здоровьем и в целом они чувствуют себя намного лучше и бодрее.

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