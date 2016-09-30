Шок-откровение моделей: 3 яблока в день, клизмы, слабительные, смерть

Обладающие модельной худобой девушки честно рассказали о своем образе жизни. А в частности - о диете из трех яблок в день и бесконечных слабительных, которые нужны для того, чтобы соответствовать господствующим в мире моды стандартам красоты.

Виктуар Дэксерр и Эдин Макни признались ведущим австралийского телешоу «60 минут» в том, что

одержимость общества «нулевым размером» уничтожает их тела и является причиной серьезных психических заболеваний.

Виктуар поведала, что для сохранения нереалистичной худобы многие девушки используют самые опасные методики.

Реклама

«Я не занималась гламурными вещами, о которых пишут модные диетические журналы, - говорит модель. -

Я принимала слабительные, ставила клизму и ела три яблока в день вместо трех полноценных приемов пищи».

Фото из Instagram:

A post shared by Victoire Dauxerre (@victoiredauxerre) on Sep 30, 2016 at 12:09am PDT

Когда ведущие программы спросили девушку о том, смогла бы она стать топ-моделью без наличия пищевого расстройства, то ответ был однозначным - нет. Эдин рассказала, что индустрия моды требовала от нее максимально узких бедер.

У нее «самая узкая талия из возможных» - просто кожа да кости. Она добивалась ее всеми силами, но даже такая талия считается «недостаточной».

«Я чувствую, что мне потребуется удалять ребра, потому что я не понимаю, как еще стать стройнее».

Фото из Instagram:

A post shared by Edyn Mackney (@edynmackney) on Jan 2, 2017 at 1:37pm PST

Француженка Виктуар, которая уже написала книгу о собственном опыте, покончила с модельным бизнесом из-за опасений за собственное здоровье. Она считает, что модельеры ненавидят женщин и хотят, чтобы они страдали. По ее словам,

некоторые модели умерли из-за того, что стали жертвами пищевых расстройств. У них просто останавливались сердца, но об этом не принято говорить, так как их считают неудачницами.

Экс-модель также призналась, что уйти с подиума тяжело из-за большого психологического давления. «Если вы зарабатываете в индустрии моды значительные деньги, она вас просто не отпускает. Но худоба сегодня является идеалом красоты, а поэтому ему нужно соответствовать».

Фото из Instagram:

Шок-откровение моделей: 3 яблока в день, клизмы, слабительные и смерть

Еще по этой теме