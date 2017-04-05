Стентирование вен – новая возможность восстановить кровоток!

 

Фото: Vc4

До 2016 года стенты устанавливали в артерии, а сейчас их устанавливают и в венах. Венозные стенты – это короткие (14-16 мм) трубочки, изготовленные из особого металлического плетения, которые помогают восстановить венозный кровоток. Об особенности операции рассказывает сосудистый хирург Балтийской клиники вен VC4 др. мед. н. Патриция Иванова.

Стент расширяет вены

Если у человека когда-то был тромбоз глубоких вен, в результате приема медикаментов и ношения компрессионных чулок вена со временем восстанавливается, однако она не может считаться полностью здоровой. Части людей такой терапии достаточно, чтобы не чувствовать дискомфорт в обычной жизни, однако у некоторых людей со временем могут появиться такие симптомы, как отек одной ноги, изменения пигментации кожи голени и даже трофические язвы.

В случаях, когда есть симптомы посттромботического синдрома, во время операции

через небольшой прокол в паховой вене можно ввести специальные устройства, пройти с ними через один закрытый сегмент, и с помощью баллона механически раскрыть их. Затем в этом месте устанавливают стент. В результате сосуды, которые образовали обходной путь для венозной крови, уменьшаются, у человека восстанавливается кровоток по вене таза, и отек ноги, а также чувство дискомфорта в малом тазу проходят.

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Вторая ситуация, при которой необходимо стентирование вен таза, – редкие врожденные анатомические особенности – в случае синдрома Мея-Тернера (May Therner), когда левую тазовую вену к позвоночнику прижимает пересекающая ее артерия, и образуется выраженное сужение вены, которое может привести к нарушениям оттока крови в ноге. К тому же, если есть еще какой-то фактор риска, вена зачастую полностью закрывается, и это повышает риск тромбоза глубоких вен. Поэтому сейчас есть мнение: даже если у пациента нет жалоб, но обнаружен синдром Мея-Тернера, необходимо это место вены стентировать.

Регулярный контроль после операции

Сама операция иногда длится полчаса, а иногда требуются три-четыре часа – все зависит от ситуации, от того, частично или полностью закрыта вена. Эта операция обычно проводится под местной анестезией. Когда она заканчивается, человек через пару часов может ходить, а на следующий день может пойти домой. В течение недели или месяца после операции необходимо носить компрессионные чулки, пару месяцев принимать медикаменты – разжижители крови, поскольку помещенный в вену стент все-таки является инородным телом. После операции какое-то время может болеть спина. Периодически необходимы контрольные исследования – дуплекссонография или в отдельных случаях компьютерно-томографическая ангиография, доступная и в «Veselības centrs 4».

ТГВ – последствия нарушений венозного развития

Ведущий специалист Балтийской клиники вен VC4, сосудистый хирург Интс Удрис указывает, что часть людей считают хроническую венозную недостаточность (ХВН) незначительным или даже косметическим дефектом, однако у этого заболевания могут быть серьезные осложнения. Одним из осложнений является кровотечение, поскольку из-за расширенных вен кожа и стенка вены становится тонкой и начинает кровить при малейших травмах. В узлах варикозных вен из-за неправильного, замедленного кровотока, в случае усиленной свертываемости крови или травм стенок вен могут образоваться тромбы. В поверхностных венах его называют тромбофлебитом (тромбоз вены в результате воспаления), а в глубоких венах – тромбозом глубоких вен (ТГВ). «Это второе наиболее серьезное заболевание вен. ТГВ вызывает значительные нарушения оттока венозной крови, поскольку по системе глубоких вен течет около 85% крови. Для него характерны покраснение и болезненность по ходу вен.

Тромбоз обычно образуется внезапно и на одной ноге, вызывая значительный отек с последующим повреждением тканей и болью.

Когда в ноге образовываются тромбы, они под воздействием кровотока по глубоким венам могут попасть в сердце и затем в легочную артерию и вызвать ее закупорку – инфаркт легких. Иногда это приводит к внезапной смерти от удушья. Это заболевание является причиной огромной смертности по всему миру, в США каждый год от тромбоза глубоких вен умирают в среднем 60000 жителей. По подсчетам, в Европе от этого заболевания умирает больше пациентов, чем из-за дорожно-транспортных происшествий, от СПИДа, рака молочной железы и простаты, вместе взятых,» рассказывает др. И. Удрис.

Факторы риска, способствующие ТГВ

  • Обезвоживание организма, усиленное потребление алкоголя, поскольку он связывает большое количество жидкости, и кровь загустевает.
  • Онкологические заболевания, например, новообразование в малом тазу.
  • Длительный постельный режим, большие операции, переломы костей, после которых требуется наложить гипс на ногу.
  • Врожденные дефекты в системе свертывания крови. Длительный прием медикаментов, усиливающих свертываемость крови.
  • Повреждение стенки сосуда из-за травмы.
  • Беременность и послеродовой период.
  • Гормональная контрацепция вместе с курением.
  • Длительный перелет или путешествие в положении сидя, когда нет возможности двигаться.

Перед путешествием Др. И. Удрис рекомендует:

«Иногда тромбоз вен может появиться даже у совершенно здорового человека и вызвать тяжелые последствия. Когда человек сидит в автобусе или в самолете со скрещенными ногами в течение многих часов, нарушается циркуляция крови в глубоких венах. Человек в поездках старается пить меньше жидкости, чтобы не приходилось слишком часто ходить в туалет. Поэтому организм усиленно теряет жидкость, кровь становится более густой, и в вене образуются сгустки крови – тромбы. Когда человек встает, в глубокой вене может образоваться тромбоз, который обычно в первый момент не замечают. Во время ходьбы тромб отрывается от вены, попадает в легкие, где вызывает тромбоэмболию легочных артерий или инфаркт легких.

Поэтому за неделю до длинных переездов желательно принимать флеботропные препараты, во время путешествия надевать компрессионные чулки и пить не менее 2 литров жидкости в день. Воздерживаться от алкоголя, потому что он сгущает кровь. Старайтесь вставать, потягиваться на носках, двигать ступнями и ходить – для вен будут полезны любые движения! Ноги можно намазать специальными гелями для вен с охлаждающим эффектом, которые уменьшают чувство дискомфорта.

Если вы заметили, что после длительного сидения в неудобном положении, например, в самолете, одна нога заметно отекла, ни в коем случае не вставайте и обратитесь за медицинской помощью».


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