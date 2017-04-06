Эксперты рассказали, как долго можно пользоваться косметикой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Вы можете хранить губную помаду целых два года, но вот тушь для ресниц не должна использоваться дольше 4 месяцев. Эксперты из Великобритании рассказали о том, каков средний срок хранения предметов из косметички.

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Губка или спонж для макияжа не должна храниться дольше одного месяца, причем ее необходимо промывать после каждого использования. Срок годности среднестатистической туши для ресниц составляет от 4 до 6 месяцев. Но поскольку эта тушь вступает в соприкосновение с глазами, то очень важно не пользоваться ею дольше трех месяцев после того, как флакон уже был открыт. В противном случае вырастает риск проникновения туда бактерий, которые вызывают инфекции и раздражения. Никогда не добавляйте в тушь воду и не пользуйтесь ею, если она высохла.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

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Средний срок хранения теней для глаз составляет не более 6 месяцев, как и других косметических продуктов на кремовой основе. Они содержат больше влаги, в которой развиваются бактерии. Карандашом для глаз можно пользоваться в течение 6 месяцев и до года, а хранить - до двух лет. Но важно держать его в сухом месте. Если же вы предрасположены к инфекциям глаз, то меняйте карандаш почаще.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Основа для макияжа может храниться целый год, но не больше, так как она сделана на основе масел, воды и других влажных агентов, годных для размножения бактерий. Год можно хранить и блеск для губ, но если вы заметили изменение цвета или почувствовали неприятный запах, то сразу же избавляйтесь от него. Лак для ногтей хранится до года, а маскирующий карандаш - до полутора лет. Следите за тем, чтобы он не высох, не изменил текстуру или запах.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Предельный срок хранения пудры, румян, бронзера и теней для глаз составляет от полутора до двух лет. Тщательно следите за своей помадой, и вы сможете пользоваться ей также до двух лет после покупки. Ну а срок годности парфюма составляет 8-10 лет, минимум. Однако его можно значительно продлить, если хранить духи в темном и сухом месте.

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