Эксперты рассказали, как долго можно пользоваться косметикой

Вы можете хранить губную помаду целых два года, но вот тушь для ресниц не должна использоваться дольше 4 месяцев. Эксперты из Великобритании рассказали о том, каков средний срок хранения предметов из косметички.

Губка или спонж для макияжа не должна храниться дольше одного месяца, причем ее необходимо промывать после каждого использования. Срок годности среднестатистической туши для ресниц составляет от 4 до 6 месяцев. Но поскольку эта тушь вступает в соприкосновение с глазами, то очень важно не пользоваться ею дольше трех месяцев после того, как флакон уже был открыт. В противном случае вырастает риск проникновения туда бактерий, которые вызывают инфекции и раздражения. Никогда не добавляйте в тушь воду и не пользуйтесь ею, если она высохла.

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

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Средний срок хранения теней для глаз составляет не более 6 месяцев, как и других косметических продуктов на кремовой основе. Они содержат больше влаги, в которой развиваются бактерии. Карандашом для глаз можно пользоваться в течение 6 месяцев и до года, а хранить - до двух лет. Но важно держать его в сухом месте. Если же вы предрасположены к инфекциям глаз, то меняйте карандаш почаще.

Иллюстративное фото. Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Основа для макияжа может храниться целый год, но не больше, так как она сделана на основе масел, воды и других влажных агентов, годных для размножения бактерий. Год можно хранить и блеск для губ, но если вы заметили изменение цвета или почувствовали неприятный запах, то сразу же избавляйтесь от него. Лак для ногтей хранится до года, а маскирующий карандаш - до полутора лет. Следите за тем, чтобы он не высох, не изменил текстуру или запах.

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Предельный срок хранения пудры, румян, бронзера и теней для глаз составляет от полутора до двух лет. Тщательно следите за своей помадой, и вы сможете пользоваться ей также до двух лет после покупки. Ну а срок годности парфюма составляет 8-10 лет, минимум. Однако его можно значительно продлить, если хранить духи в темном и сухом месте.

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