Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: sxc.hu/yourmind

Исследователи сообщили, что не все продукты обязательно мыть перед едой: было доказано, что некоторые овощи и фрукты можно употреблять в пищу без обработки, а некоторые продукты даже не стоит мыть.

Все дело в том, что мытье может наоборот, спровоцировать передачу заболеваний, которые передаются бактериями или вызываются ими.

Было доказано, что некоторые бактерии во время мытья водой не смываются, а могут даже «перейти» на другую посуду.

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Так, например,

не стоит мыть перед употреблением в пищу рыбу и куриное филе.

И то и то лучше готовить без такой предварительной обработки, поскольку опасные бактерии, которые содержатся в рыбе и курице нельзя смыть водой, они могут погибнуть только в случае термической обработки.

Ввиду этого во время так называемой очистке они не исчезают, а размножаются, угрожая попасть в организм черед другую посуду. С мокрого мяса или рыбы бактерии легко переносятся на тарелку и уже остаются там надолго, а просто при обработке температурой такие бактерии погибают и все.

Также ученые говорят, что особый защитный слой существует на куриных яйцах, которые также не стоит мыть, поскольку иначе этот защитный слой смоется и бактерии начнут размножаться.

Защитный слой наносится на яйца еще на фабрике и помогает им дольше храниться.

А вот консервные банки, а также фрукты нужно мыть водой перед едой в обязательном порядке, поскольку на поверхности есть бактерии, которые могут попасть в пищу и вызывать пищевое отравление или расстройство.

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